Esposa de Pablo Lyle lo hace llorar con su discurso: “He sido testigo de tu dolor”

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, dio un sentido discurso en la corte antes de que el actor recibiera la sentencia de 5 años de cárcel y 8 más de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario, tras la muerte de Juan Hernández.

Con la voz entrecortada, ofreció un emotivo mensaje en el que expresó sentirse orgullosa de Lyle y lo describió como una persona de buen corazón.

Araujo relató que su familia ha atravesado momentos muy difíciles desde que ocurrió el incidente con su esposo el 31 de marzo de 2019.

“Me parece difícil describir cómo encontré a Pablo en México el día después de haberse enterado que había fallecido el señor Juan Ricardo Hernández. Creo muy difícil compartirles el sentimiento de lo que vi. Pablo estuvo vomitando, no podría dejar de llorar, no se podía levantar, no podría creer que el señor había trascendido”

Narró la mujer de Lyle.