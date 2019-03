Calendario Comunitario

Si sabes de un evento comunitario que quieras compartir con los lectores de La Opinión, por favor envíalo a Virginia Gaglianone virginia.gaglianone@laopinion.com

Oportunidad para terminar tus estudios

El Ministerio de Educación ofrece servicios educativos a las personas mayores de 13 de edad para que puedan finalizar sus estudios del nivel de educación primaria (elementary school), nivel medio ciclo (middle school) y nivel medio ciclo diversificado (high school), de una manera flexible y pertinente a sus necesidades particulares de tiempo disponible y responsabilidades de trabajo y familia. Este sábado inmigrantes de todas las nacionalidades están invitados a recibir información sobre dichos programas.

Cuándo: sábado 30 de marzo.

Dónde:

Hospital Memorial Care, Long Beach, 2801 Atlantic, Long Beach California, 90806 Memorial Care, Children´s & Women´s Hospital Long Beach. De 9:00 a.m. a 10 a.m.

Consulado de Guatemala. 1975 Riverside Dr, Los Angeles, CA 90039. De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Costo: gratis

¿Te gustaría ser bombero?

Esta es una oportunidad para todos aquellos que querrían trabajar de bomberos. El Departamento de bomberos de Los Angeles (LAFD) ofrecerá información para aquellos interesados en trabajar en el departamento, con detalles sobre el proceso de contratación, la investigación de antecedentes y los programas gratuitos de preparación para convertirse en bombero. Habrá representantes de distintas academias, de escuelas de paramédicos, y de colegios comunitarios.

Cuándo: sábado 30 de marzo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (sesiones a 9:00 a.m.; 11:00 a.m. y 1:00 p.m.

Dónde: Frank Hotchkin Memorial Training Center. 1700 Stadium Way, Los Angeles, CA 90012

Costo: gratis

Para más información: Capitán Najera: Rick.najera@lacity.org, o llamando al 213-893-9899

Feria anual de recursos para necesidades especiales

La novena feria anual de recursos ofrece un día de información, actividades y entretenimiento para toda la familia. Durante el evento, los participantes recibirán información sobre distintos programas, escuelas, campamentos, servicios médicos, terapéuticos y recreacionales, y otros recursos para aquellos con necesidades especiales.

Cuándo: domingo 7 de abril, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dónde: The Help Group’s Autism Center. 13164 Burbank Blvd. Sherman Oaks, CA 91401

Costo: gratis. Es necesario registrarse con anticipación

Más información: registration@thehelpgroup.org

Se buscan madres, padres y familias que amen a los niños

La agencia de padres de crianza (Foster care) Smiles and Tears Children and Family Services Foster Family Agency, de la ciudad de Pomona tendrá orientaciones gratis para todas las personas interesadas en cuidar niños que han sido víctimas de abuso y negligencia infantil. Las orientaciones están abiertas al público de los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y de Orange.

Los requisitos básicos para convertirse en un padre de crianza incluyen tener espacio disponible, no tener antecedentes penales, tener licencia de conducir, ingreso básico y, por sobre todas las cosas, amor por los niños

Cuándo: sábado 13 y domingo 14 de abril. La primera orientación es a las 10:00 a.m. y la segunda a las 5:00 p.m. Es necesario registrarse con anticipación, llamando al 909- 469-9580

Dónde: 925 North Garey Avenue Pomona, CA 91767

Costo: gratis

Más información: www.smilesandtears.org