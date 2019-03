Cerca de 4,000 inmigrantes legalmente en EEUU a un paso de la deportación por decisión de Trump

Este de marzo 31 miles de inmigrantes bajo el amparo migratorio DED o Salida Forzada Diferdia verán como su estatus migratorio termiana entrando a la filas de indocumentados en EEUU a la espera de la deportacíon.

Es por tal razón que antes de la fecha límite la presión de legisladores, activistas de derechos humanos y abogados migratorios ha buscado disuadir al gobierno de muchas formas para que extendienda las protecciones de deportación a miles de inmigrantes liberianos.

Trump anunció en marzo de 2018 que se revocaría su estatus a miles de liberianos que habían estado viviendo y trabajando legalmente en los Estados Unidos durante más de dos décadas, lo cual los dejaría sin protección de la deportación.

Por medio de una orden ejecutiva Trump les dio un año para resolver su situación migratoria o abandonar el país, razón por la cual la necesidad de proteger a estos inmigrantes es imperiosa antes de que queden indocumentados este domingo, dicen los defensores de inmigrantes.

Demócratas en el Congreso enviaron cartas esta semana a Trump para extender el programa de salida forzada diferida, o DED, para los liberianos, argumentando que las condiciones en su país de origen siguen siendo peligrosas y que se han convertido en miembros contribuyentes de sus comunidades estadounidenses.

El lunes, los procuradores generales en 10 estados presentaron una demanda ante un tribunal federal que respalda una demanda que intenta anular la decisión de Trump.

Los procuradores generales escribieron que los liberianos han contribuido a sus economías, especialmente en el campo de la atención médica, y que forzar su deportación perjudicaría a sus hijos nacidos en Estados Unidos que son ciudadanos estadounidenses al nacer.

“Los liberianos protegidos por DED son colegas trabajadores y valiosos colaboradores de nuestras comunidades”, escribieron. Sus hijos “ya han sufrido por el temor de que sus padres puedan ser expulsados ​​del país”.

Yatta needs your help. On March 31st, 4,000 Liberian #DED holders will lose their legal status due to the Trump Administration ending the program. Join us by calling 213-335-2192 NOW.

