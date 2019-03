El Capitán América le pide a Tom Brady que ya no apoye a Donald Trump

El actor Chris Evans está pensando seriamente en alejarse del quarterback de los New England Patriots

Chris Evans, el actor que interpreta al famoso superhéroe Capitán América, está pensando en ponerle fin a su relación de amistad con el quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, por brindarle su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En entrevista para The Hollywood Repórter, Evans advirtió que ahora él piensa seriamente en retirarle su apoyo a Brady, quien en febrero pasado conquistó su sexto anillo del Super Bowl.

“No lo sé. Realmente espero que no sea un partidario de Trump. Sólo espero que sea uno de esos tipos que quizás lo apoyaron y ahora lo lamenta. Tal vez pensó que iba a ser diferente, e incluso eso me molesta, pero tal vez haya una posibilidad de que ahora piense que Trump es un absoluto tonto, que lo que es. Si no lo hace, si todavía está en el tren de Trump, es posible que tenga que cortar los lazos. Es realmente difícil “, comentó.

“Creo que tal vez hace un par de años podría haber intentado hacer algunos ejercicios de gimnasia mental, pero ya no sé si puedo. Así que solo espero que se despierte”, agregó el Capitán América.

Tom Brady y Donald Trump mantienen una amistad y han llegado a jugar juntos al golf en varias ocasiones, aunque a partir de 2016 se empezaron a distanciar y en 2017 el quarterback declinó ir a la Casa Blanca tras ganar el Super Bowl.