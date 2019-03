López Obrador le responde con un fuerte derechazo a Trump

AMLO le asegura a Trump que inmigración ilegal en EEUU no depende de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responde las críticas de Trump sobre su postura con la inmigración ilegal que llega a EEUU.

Luego del ataque de Donald Trump contra AMLO en Twitter, López Obrador dijo que “este es un problema de los Estados Unidos, o es un problema de los países centroamericanos. No depende de nosotros los mexicanos, no ”, aseguró el mandatario mexicano a los periodistas.

Desde la llegada de Trump al poder los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera con Estados Unidos han causado un incremento en las tensiones bilaterales entre los dos países.

En la mañana del jueves Trump arremetió contra AMLO acusándolo en Twitter de no hacer nada para frenar la inmigración ilegal que llega a EEUU.

“México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país”, escribió Trump en Twitter. “Todos son charlas y no hay acción. Del mismo modo, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero durante años y no hacen nada”.

De igual forma Trump volvió a amenazar con cerrar la frontera sur de Estados Unidos para evitar la llegada de más inmigrantes.

Los comentarios de AMLO se produjeron un día después de que Estados Unidos, Honduras, Guatemala y El Salvador acordaron realizar operaciones policiales conjuntas en América Central para mejorar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración ilegal.