Mónica Naranjo: “Yo cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca”

La española celebra hoy a la comunidad LGTB

La cantante española Mónica Naranjo compartió hoy un vídeo importante, para conmemorar sus 25 años de carrera, pero también comparte a través de Instagram un mensaje de apoyo en el 50 aniversario de la comunidad LGTB. “Hace 50 años en un pequeño bar de Greenwich Village, el Stonewall; la comunidad LGTB empezó a organizarse para luchar por el derecho a amar de forma libre….“, escribió Mónica.

En el vídeo también hizo impactantes declaraciones que le dan hoy la vuelta al mundo. Hace muchísimos años, en un programa de televisión, escuché a una señora, con cara de pocos amigos, que decía que los homosexuales estábamos enfermos. Yo la verdad me quedé muy pensativa, recordando lo que había dicho esta señora por la noche. Y caí en la cuenta de que tenía razón, porque yo cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca”.

La cantante también contó junto al vídeo: “Hace unos meses pedí personalmente que me gustaría ser la pregonera el día del Orgullo .. y como siempre mi comunidad me ha recibido con el mayor de los cariños. Un afecto tan grande que no creo que nunca pueda devolver.Gracias por dejarme ser vuestra pregonera y por celebrar este día con vosotros.Hoy más que nunca, la equidistancia no sirve. #orgullo2019“.

Jennifer López sorprende con un vestido naranja y sin ropa interior

Noelia baila y presume sus intimidades con un par de leggins transparentes en Instagram

A Zuleyka Rivera el sol le quemó la colita, igual o más que a Natti Natasha