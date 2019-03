Trump amenaza con cerrar la frontera con México la próxima semana

Primer gran enfrentamiento entre Trump y López Obrador

Como en el pasado el presidente Donald Trump volvió a usar su retórica amenazante para promover su política migratoria y de paso atacar a los demócratas. Esta vez lo hizo amenzando con cerrar la frontera con México.

En un serie de publicaciones en Twitter atacando al gobierno de México por “no hacer nada” en contra de la inmigración ilegal, el primer mandatario dijo que cerraría la frontera o parte de ella a menos que el gobierno de México detuviera inmediatamente los cruces ilegales.

De igual forma Trump culpó a los demócratas en el Congreso y a México por los problemas, acusando a México de hacer “una fortuna” a costa de los Estados Unidos, recibiedo más de lo que gastan en proteger la frontera.

Dijo que los demócratas eran responsables por crear las “débiles” leyes migratorias de EEUU.

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

….through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

….the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

Trump hizo amenazas similares de cerrar la frontera sur a fines del año pasado, pero al final terminó no cumpliéndolas.

La amenaza del presidente establece su primer enfrentamiento con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte la Patrulla Fronteriza (CBP) informó esta semana que ha alcanzado la capacidad de albergar a los migrantes en instalaciones en Texas y Arizona.

El desbordamiento ha provocado que los agentes de la Patrulla Fronteriza liberen a familias migrantes en grupos de cientos a la vez en Yuma, Arizona, así como en El Paso, Texas, según informó la agencia.