Revelan el tremendo bikinazo rosa de Jennifer López como stripper en su nueva película

Las excesivas horas en el gimnasio se ven reflejadas en el tremendo cuerpazo que presume la actriz en esta película

Ramona, ese dicen que será el nombre que distinguirá a Jennifer López en la cinta “Hustlers”, en donde le dará vida a una stripper.

Como Ramona JLo vestirá entalldas prendas y gracias a los fotógrafos muchas de estas ya fueron reveladas en las redes sociales. Hasta el momento se ha podido a la protagonista de la cinta con entallados pantalones blancos y a justados leggins de cuero negro.

En esta producción López también contará con la participación de Cardi B, quien será una de las famosas stripper de su grupo. Recientemente se supo que para esta película hubo otras cantantes que también realizaron casting y se quedaron con las ganas de trabajar con JLo.

La cantante de ‘I’m A Mesh’ y ‘Say My Name’, Bebe Rexha, acaba de revelar que realizó una serie de audiciones para uno de los personajes de la banda que capitaneará JLo sin demasiada suerte. “Hace poco hice un casting para una película, pero no me eligieron”, ha confesado con naturalidad Bebe durante una entrevista a la emisora Beats 1 cuando le preguntaron si alguna vez se había planteado probar suerte en la interpretación. “Al final le dieron el personaje a Cardi . O no, espera, espera… Era para otro personaje, el de la chica rubia. Yo debía ser una chica rusa, pero de Nueva York”, según reportó Showbiz.

