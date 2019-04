Cómo revivir una batería

Puede que tu batería no esté muerta después de todo

Una batería de auto es el corazón que hace funcionar todo el sistema eléctrico de tu vehículo. Su función principal es llenar de energía el cerebro del vehículo para que luego éste se comunique con el motor y otras autopartes necesarias para hacer al vehículo avanzar. Sin ella, un auto no podría funcionar. Desafortunadamente, muchos conductores ignoran la importancia de dicho elemento y sólo se dan cuenta de su valor cuando la batería deja de funcionar.

Las baterías de auto son recargables y una vez que encienden el motor de tu vehículo, el alternador genera electricidad adicional para recargar la batería. Sin embargo, con el paso del tiempo la batería pierde su habilidad de recarga y muere poco a poco, en especial, cuando no se recarga constantemente. Las baterías débiles ya no pueden llevar a cabo una función de recarga correcta y por ello deben ser reemplazadas antes de que dejen a tu vehículo sin energía y parado en un estacionamiento.

Qué hacer para revivir una batería muerta

Si por una razón u otra tu batería acabó muerta, puedes tomar los siguientes pasos para revivirla, según explica Car and Drive.

Lo primero que debes hacer es intentar recargarla, incluso con cables (jump cables)y la ayuda de otro conductor para comprobar que no está muerta y solo está baja de batería. En caso de que la batería sí recarge, pero vuela a morir unas horas o días después, esto significaría que hay algo mal en el sistema eléctrico o que la batería está defectuosa. Si la batería no recarga, significa que ésta ya no tiene vida y debe ser ser desechada.

En el siguiente video (en español), explica cómo pasar corriente de un auto a otro de la manera correcta y segura. También, ten en cuenta que puedes recurrir a las tiendas de servicio que ofrecen diagnósticos y recargas de batería.