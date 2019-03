Game of Thrones: los 15 episodios clave para mirar antes de la temporada final

El camino para llegar al desenlace de la historia de Game of Thrones ha sido largo. Para que te vayas poniendo ad hoc con la historia o simplemente para recordar algunos de los sucesos más importantes, te dejamos los episodios que debes ver sí o sí antes de que inicie la última temporada el próximo 14 de abril.

Advertencia: este artículo contiene spoilers

En escasos 15 días se estrenará la última temporada de Game of Thrones, la exitosa serie de George R. R. Martin que a lo largo de siete entregas ha logrado conquistar millones de corazones alrededor del mundo.

El próximo 14 de abril se transmitirá por HBO el primer episodio de la temporada que le pondrá punto final a la historia que comenzó hace ocho años, en 2011. Durante este largo recorrido hemos visto una constante batalla por el Trono de Hierro, donde varios de los personajes más queridos y odiados se han quedado a mitad del camino.

Sabemos que existen fieles seguidores de la producción que estuvieron al pendiente del desarrollo de la trama desde la primera temporada, otros tantos que se incorporaron a la mitad de la historia y varios perdidos que no han visto ningún episodio pero que les da curiosidad saber de qué trata. No importa a que grupo de estos pertenezcas, a continuación te presentamos los quince capítulos de Game of Thrones que según El País, debes ver antes de que inicie la recta final de la serie.

SE ACERCA EL INVIERNO (1X01)

El primer episodio de la serie no podía quedar fuera de la lista ni ocupar otro lugar que no fuera el número uno ya que es el encargado de adéntranos a la trama.

BAELOR (1×09)

Uno de los capítulos que también resaltaron durante la primera entrega de GOT fue el noveno, pues es donde su protagonista pierde la vida. ¿Esto había sucedido en otra serie?

AGUASNEGRAS (2X09)

Aguasnegras marca la primera gran batalla que se lleva a cabo dentro de la producción, en la que se enfrentan Joffrey y Stannis Baratheon.

EL CAMINO DEL CASTIGO (3X03)

En el tercer episodio de la temporada 3 podremos ver a Jon Snow, el personaje favorito de varios, con los salvajes, a Gilly dar a luz, y la introducción de Ramsay Bolton, uno de los villanos que más han hecho sufrir a la audiencia.

LAS LLUVIAS DE CASTAMERE (3X09)

Las lluvias de Castamare debe estar sí o sí porque es aquí donde se lleva a cabo la Boda Roja, en donde mueren varios de los papeles estelares de esta producción.

EL LEÓN Y LA ROSA (4X02)

En esta parte de la historia es donde Joffrey pierde la vida –cabe mencionar que ha sido una de las muertes más aplaudidas por parte de la audiencia– durante la celebración de su boda con Margary Tyrell.

LOS NIÑOS (4×10)

El amor siempre tendrá el poder de sacar lo mejor y lo peor de una persona, ejemplo de ello es Tyrion, quien mata con sus propias manos a Shae, la prostituta de la que estaba enamorado.

CASA AUSTERA (5X08)

De acuerdo a El País, la batalla entre el ejército de los Caminantes Blancos y los salvajes ayudados por el grupo de la Guardia de la Noche, fue una de las secuencias que se grabó a lo lago de un mes.

MISERICORDIA (5X10)

Este ha sido uno de los episodios que causaron más revuelo a lo largo de la serie ya que Olly y otros compañeros de la Guardia de la Noche matan a Jon Snow, a quien veían como traicionero por aliarse con los salvajes.

EL PORTÓN (6X05)

La historia de Hodor sale a relucir durante el quinto episodio de la sexta temporada, mismo que muestra su muerte cuando salva a Bran.

LA BATALLA DE LOS BASTARDOS (6X09)

En este capítulo se observa el enfrentamiento entre Jon y Ramsay durante una batalla donde no es raro ver montañas de muertos.

VIENTOS DE INVIERNO (6X10)

Tommen, el último hijo vivo de Cersei, se suicida luego de ver a su mamá llevar a cabo una de las venganzas mas crueles dentro de la historia.

BOTINES DE GUERRA (7X04)

Este es uno de los capítulos más importantes de la séptima temporada -que fue muy breve-, es aquí donde Arya regresa a Invernalia y se reencuentran los hermanos Stark supervivientes. Además, Jaime intenta matar a Daenerys durante la batalla en la que se enfrentaba con el ejército de los Lannister.

MÁS ALLÁ DEL MURO (7X06)

Más allá del muro muestra a Jon al frente de una excursión en busca de un muerto para llevar a Cersei, sin embargo las cosas no son fáciles pues deben enfrentarse al ejército de zombies.



EL DRAGÓN Y EL LOBO (7X07)

El último episodio de la séptima entrega es otro de los imperdibles, pues es justo este el que nos deja con la incertidumbre de lo que pasará en la última temporada.

Aquí pudimos ver una la mayor reunión de personajes principales en Pozo Dragón para tratar de acordar una tregua con el objetivo de formar una alianza contra los Caminantes Blancos.