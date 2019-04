AMLO, ¿víctima de la sobre crítica?

Desde los escritos en la prensa hasta las conversaciones de los ciudadanos, el tema de AMLO es recurrente en la vida de los mexicanos

MEXICO – Un muchacho de unos 17 años que viaja en autobús quita por un momento los ojos del celular en el que ha estado entretenido durante la última media hora y suelta al amigo que lo acompaña en el mismo asiento: “Ya me hartó que todos hablen de López Obrador… en todas partes”. El otro joven se ríe y remata: “Está cabrón”.

Desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto un tema recurrente de conversaciones familiares y sociales atizadas por las redes sociales donde cada vez surgen más opiniones encontradas y polarización.

Que si “El Peje”, como se le dice extraoficialmente, debió pedir disculpas o no a España por la conquista, que si debe impulsar o no la producción de leche en Tabasco, su estado natal, que si llamó “animalitos” a los pobres, que si debe salir o no de su oficina a convivir con los ciudadanos o si está demasiado “viejo” entre varios absurdos que se mezclan con temas más relevantes.

Entre ellos, el asesinato de cinco periodistas durante su administración (sobre los que no ha hablado) o si debe responder con el mismo encono a las descalificaciones y amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump (como el supuesto cierre de la frontera donde cada día cruzan un millón de personas y tantos millones de dólares).

Para AMLO, la vorágine de críticas han sido un disgusto, un “exceso” que debe moderarse y “dejar de estar al servicio de oligarquías. Prensa “fífí”, la llama y por ello alerta entre observadores políticos y libertad de expresión.

“La relación del gobierno de México con la prensa se ha deteriorado”, advirtió en las últimas horas la Sociedad Interamericana de Prensa en un comunicado.

“La crítica es la moneda de cambio en cualquier democracia. Si alguien se victimiza es porque no tiene capacidad de respuesta y se limita a descalificar cuando se debería respetar las diferencias de opiniones”, advirtió el analista político Fernando D`Worak.

“A quien no le guste el fuego que se salga de la cocina… pero si es presidente, se le va a criticar: lo mismo hacían con Calderón o Peña, a quien no bajaban de tonto”.

El articulista Carlos Mota observa que los juicios negativos con argumentos ––más allá de los memes o los boots–– no son sólo por batallas políticas sino una auténtica preocupación por su comportamiento errático: un día habla contra la reforma energética y al siguiente algún colaborador desestima sus palabras… “AMLO está jugando al “limbo colectivo”, advirte Mota sobre un mal en la Era de la Información: “se trata de esa zona mental de la sociedad que no es capaz de juzgar sobre la pertinencia de una propuesta, pero que cree que de todo puede opinar”.