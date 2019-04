El traje de baño de Chiquis Rivera que expone todas sus curvas en Instagram

La famosa cantante se muestra con su novio Lorenzo Méndez sin pudor

Chiquis Rivera ha estado a dieta y un regimen de ejercicio estricto no solo para verse mejor físicamente si no por salud. La cantante recientemente publicó una foto en donde se le ve en un traje de baño que resalta sus curvas.

“Somos un par de locos enamorados”, escribió en la foto en Instagram en donde también aparece con su prometido Lorenzo Méndez.

Su tía Rosie Rivera no tardó en reaccionar ante la divertida imagen escribiendo, “Muy bonito. Me encanta verlos juntos”. El cantante Christian Acosta agregó, “locos por dos”. El mismo Méndez no dudó en agregar su propio comentario, “te amo bebé”.

Fans de los famosos tampoco se pudieron resistir ante el encanto. “Me encanta esto, es el mejor tipo de amor”, comentó un fan. “Sigan así que seguramente pronto tendrán un bebé”, escribió otro admirador. “Arriba el amor amiga. Felicidades a los dos, se les quiere”, puso otro seguidor.