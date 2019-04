Insultan a los hijos de Luis Fonsi en Instagram y éste reacciona en su defensa

Algunos usuarios de la red se fueron en contra de Mikaela por su minifalda, pero su padre sacó la cara por ella

“El verdadero team Fonsi. Mi vida entera”, escribió Luis Fonsi en su cuenta de Instagram junto a una imagen en donde aparecen sus hijos, Mikaela y Rocco, vistiendo un par de camisetas negras con el hashtag “#TEAMFONSI” al centro. El mensaje en alguna medida pretende mostrar el apoyo de los menores al equipo formado por Fonsi como juez en el programa La Voz de la cadena Telemundo.

La fotografía captó la atención de muchos, y recibió el apoyo de varios. Sin embargo, según señaló el porta de la revista People, hubo ciertos seguidores que no estuvieron de acuerdo con la forma de vestir de Mikaela, en donde señalaban que ésta no se vestía según su edad. Una usuaria de la red comentó: “No le roben su niñez con esas vestimentas. La niñez es corta y la niña no se viste de acuerdo a su edad. Es simplemente una opinión de alguien que ama a los niños, si no les gusta mi opinión lo siento”.

El comentario compartido en esta publicación no quedó sin respuesta por parte del músico, quien escribió: “Respeto mucho su comentario. Le cuento que esa ropa que tiene puesta mi hija la escogió ella misma. Hasta las medias. Si así ella se siente feliz, entonces yo estoy feliz”, aseguró.

Pero el artista continúo: “No se preocupe, nada ni nadie le va a quitar su niñez. No saben lo feliz que son. De todos modos, gracias por tu preocupación. Besos”.

La respuesta del cantante recibió el apoyo masivo por muchos de sus fanáticos y así mismo sus hijos, algunos incluso los llaman ya como “los fashionistas”.

