Trump se arrepiente de batalla con AMLO y felicita a México

En medio de la tensión que se vive en torno al posible cierre de la frontera sur en lo que es el primer gran enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y su homólogo Andrés Manuel López Obrador, llega un pronunciamiento del magnate que buscaría bajar la tensión entre los dos países.

En una publicación en Twitter esta mañaña el presidente felicitó a México por aumentar el número de detenciones de emigrantes indocumentados en su frontera sur con Guatemala, después de que la semana pasada amenazara con cerrar el linde sur si los flujos de inmigración ilegal no disminuían.

“Después de muchos años (décadas), México está deteniendo a un gran número de personas en su frontera sur, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador ¡TODOS han estado tomando dinero de EEUU durante años, y sin hacer NADA ABSOLUTAMENTE NADA por nosotros”, apuntó Trump en su cuenta de Twitter.

After many years (decades), Mexico is apprehending large numbers of people at their Southern Border, mostly from Guatemala, Honduras and El Salvador. They have ALL been taking U.S. money for years, and doing ABSOLUTELY NOTHING for us, just like the Democrats in Congress!

