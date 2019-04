Descubren quién fue la última sobreviviente de los barcos de esclavos que llegaron a EEUU en el siglo XIX

Una mujer de África Occidental secuestrada por comerciantes de esclavos y transportada a Estados Unidos en el siglo XIX vivió hasta 1937 en Alabama. ¿Quién fue?

Fue raptada y vendida por comerciantes de esclavos cuando apenas tenía 12 años, sobrevivió a la dura travesía en barco desde África y fue testigo de la guerra civil y la Gran Depresión en Estados Unidos.

De nombre Redoshi, la última sobreviviente de los barcos de esclavos trasatlánticos acaba de ser identificada por una académica de la Universidad de Newcastle, Reino Unido.

La mujer fue secuestrada en África Occidental en 1860 y vivió hasta 1937, año en que falleció en Alabama, EE.UU., en la misma plantación en la que fue esclavizada.

La británica Hannah Durkin pudo reconstruir la vida de Redoshi gracias a testimonios de primera mano y registros del censo.

Su investigación fue recientemente publicada en la revista Slavery and Abolition (“Esclavitud y Abolición”).

Getty Images Un mapa del siglo XIX muestra la llamada “costa de esclavos” de África Occidental.

El hombre que hasta ahora era considerado el último sobreviviente de los barcos esclavistas, Cudjo Lewis, murió en 1935.

Peligrosa travesía

Redoshi disfrutaba de una vida tranquila en un pueblo de África Occidental, en una zona que ahora forma parte de Benín, cuando en 1860 un grupo de comerciantes de esclavos mató a su padre y la secuestró.

Tenía 12 años.

Fue embarcada en la nave Clotilda, uno de los últimos barcos de esclavos que partió hacia EE.UU. desde África Occidental, junto a más de 100 hombres, mujeres y niños.

Una vez en EE.UU. fue comprada por Washington Smith, banquero y propietario de una plantación en Alabama, y pasó de ser Redoshi a llamarse Sally Smith.

Voces perdidas

Durkin dice que algunos detalles de la historia de Redoshi fueron registrados en el siglo XX, cuando historiadores y activistas de derechos civiles empezaron a documentar las experiencias de las personas transportadas como esclavas desde África.

Getty Images Monumento que representa el comercio de esclavos que atravesó Benín.

Juntando las piezas de la historia y comparándolas con el censo y los registros públicos, Durkin averiguó que Redoshi vivió en Selma, Alabama, hasta su muerte, a los 89 ó 90 años de edad.

La investigadora británica encontró una entrevista que concedió la propia Redoshi al periódico The Montgomery Advertiser en 1932 y también recogió unas declaraciones de la exesclava a la líder de derechos civiles Amelia Boynton Robinson, a quien le contó cómo la casaron con otro esclavo en cuanto llegó a EE.UU.

“Yo tenía 12 años y él era un hombre de otra tribu que tenía una familia en África. No podía entenderle y él no me entendía a mí. Nos pusieron juntos y nos vendieron como hombre y mujer”.

Además, Redoshi apareció en una película documental lanzada en 1938 por el Departamento de Agricultura de EE.UU. que se llamó The Negro Farmer: Extension Work for Better Farming and Better Living. en la que se reflejaban los retos a los que se enfrentaban exesclavos al intentar convertirse en agricultores.

La grabación es el único video que se conoce de una mujer que sobrevivió a la esclavitud en Estados Unidos, apuntó Durkin.

Getty Images Tras la abolición de la esclavitud, Redoshi continuó trabajando y viviendo en el mismo terreno por más de 70 años. (Imagen genérica).

Después de la esclavitud

Pese a que la esclavitud fue abolida cinco años después de su llegada a EE.UU,, Redoshi siguió trabajando en la misma propiedad junto a su esposo y la hija de ambos, explica el periodista de la BBC Sean Coughlan.

Los hallazgos de Durkin probablemente serán objeto de debate entre académicos debido a la falta de registros sobre las vidas de los últimos africanos que fueron capturados y trasladados a EE.UU. a la fuerza.

Así, es posible que hubiera exesclavos que vivieran más allá de 1937, por ejemplo aquellos que nacieron como esclavos, pero no se conoce ningún sobreviviente de los que fueron secuestrados en África que haya vivido más que Redoshi.

