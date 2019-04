El hijo del polémico Alfredo Adame salió del clóset y él reaccionó así

El actor contó públicamente su sentir

Alfredo Adame se convirtió de pronto de un conductor de espectáculos y actor de telenovelas al “Sr. Escándalo”. Tras su separación de Mary Paz Banquells, el hombre de 60 años ha ido de controversia en controversia.

Habló mal de su ex esposa y madre de sus hijos, con su nueva novia salió de tremendo pleito y luego retó al escritor de ficción Carlos Trejo a los golpes.

Contrariamente a las expectativas de parte del público, Adame tomó de un forma natural que su hijo “saliera del clóset” hace unas semanas.

“Sí, también me tomó por sorpresa. Regresaba de León, Guanajuato, de haber dado funciones de teatro y me esperaban como 10 medios de comunicación. Me preguntaron si sabía de esto y les respondí que no, porque debía respetar la privacidad y los derechos de Sebastián, y consultarlo primero con él”, expresó en declaraciones a una publicación mexicana.

Adame dijo que ya sabía porque tiene una estrecha comunicación con sus hijos y que lo respeta.

“De pronto me quedé pensando, no es fácil que te digan algo así, pero después de meditarlo, lejos de enojarme, lo consideré un acto de honestidad y le dije: ‘Te amo, te respeto y estoy contigo en lo que sea’. Además le pedí que no lo escondiera”, agregó.

Adame procreó con Mary Paz a tres hijos, Sebastián, Diego y Alejandro, siendo el primero el que habló públicamente de sus preferencias.