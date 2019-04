¿Hace falta que el auto tenga el titulo “salvage” (o rescatado) si lo quiero vender como chatarra?

¿Conoces los "pick-a-part" o "pick-n-pull"? Ellos comprarán tu auto chocado

En los Estados Unidos existen unos lugares – adorados por muchos y vistos como sucios por otros – donde abundan los autos desmantelados y olvidados. Estos lugares son popularmente conocidos como “pick-a-part” (recoja una pieza) o “pick-n-pull” (recoja y jale) y su nombre proviene precisamente de la práctica de acceder al cementerio repleto de vehículos para recolectar (con tus propias manos) autopartes que puedan servir para reparar otro auto.

Si aún tienes duda acerca de este lugar surrealista, mira este video que lo explica mejor:

¿Cómo puedo vender mi auto a un desecho de autos chatarra?

Ahora, tal vez te preguntes “¿cómo es que estos establecimientos consiguen tantos autos?”, y la respuesta es muy sencilla: cualquiera puede vender su auto a estos desperdicios de vehículos. Algo sí tienes que saber: no pagan mucho por ellos, pues, después de todo, son considerados cómo chatarra.

Por lo que si tu auto ya no sirve o éste está en condiciones irreparables, tu puedo recuperar algo de dinero al venderlo a uno de estos establecimientos.

¿Que necesitas? Según el sitio de consejos para autos Car Direct, las reglas dependen de las leyes de distintos estados, pero por lo general, lo único que necesitas es establecer que tu eres el dueño del auto, lo cual puedes comprobar con el título del vehículo, sin importar si éste es rebuilt (reconstruido), salvage (rescatado), que fue declarado como pérdida total; o con un título normal.

Lo que no puedes hacer, es vender un auto que no es tuyo, que tiene un lien (candado financiero) o que no tiene título. Necesitarás demostrar que eres el dueño legítimo con el documento requerido.

