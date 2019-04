Whole Foods: tips para ahorrar al comprar en uno de los supermercados más caros

Que no te espanten los precios altos de esta tienda, pues hay algunas maneras de bajarlos

Quizás dudes en visitar esta tienda porque es bien sabido que no suele vender los productos más económicos del mercado. Sin embargo, si llevas una buena estrategia de compra, podrías adquirir algunas cosas que necesites de aquí con un precio mucho más reducido.

¡Sigue leyendo y descubre cómo!

Inscríbete a Amazon Prime

Desde el verano pasado, Whole Foods oficialmente no cuenta con cupones de descuento digitales dentro de su app ni tampoco tiene los folletos con cupones impresos que antes solía regalar dentro de la tienda.

Ahora, como Amazon compró esta empresa, puedes conseguir un 10% de descuento en artículos seleccionados si eres miembro de Amazon Prime. Así que deberías de considerar abrir tu cuenta.

Aprovecha el Whole Kids Club

Si tu niño empieza a pedirte cosas, sólo acércate a esta sección, que está en todas las tiendas, ya que aquí se ofrecen bocadillos gratis, como bananas, pretzels, nueces y agua embotelladas para los más pequeños. ¡Así no gastarás en cosas para mantenerlos entretenidos!

Compra a la segura

Es posible que estés interesado en comprar un nuevo producto, pero quizás no estás muy seguro porque no sabes si te gustará o no. En esos casos, puedes preguntarle a un empleado que te dé una muestra. Éste no tendrá ningún problema en abrir algún paquete para que lo pruebes, incluso si es una caja de chocolates.

Ahorra al comprar al mayoreo

Si te llevas por lo menos 25 libras en compras al granel, te darán un 10% de descuento. Por otro lado, si quieres comprar productos que no estén la sección de mayoreo también te pueden dar un menor precio.

Por ejemplo, en general, si llevas más de 12 unidades de cualquier artículo te podrían dar el 10% de descuento, pero siempre pregunta a un empleado para conocer con claridad la oferta.

Aunque los precios de esta tienda podrían parecer un poco elevados para algunos, siguiendo estos tips serías capaz de llevarte más cosas sin afectar tu bolsillo.

También te puede interesar: Apps que te ayudan a ganar dinero con tu recibo de compra