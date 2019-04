Alejandro Sanz sufre de neumonía y aplaza importante presentación

El español presentaría su disco

El cantante Alejandro Sanz y su legión de seguidores llevaban varias semanas contando cada uno de los días que restaban para la presentación este jueves del esperado nuevo trabajo discográfico del artista madrileño -el cual saldrá a la venta el viernes-, pero desgraciadamente el acto ha tenido que ser aplazado debido a la neumonía que ha contraído el intérprete y, en consecuencia, al plan de contingencia que se ha implementado para evitar que el problema se agudice.

“Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento del disco. Los medios y mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado”, ha escrito el propio Alejandro en su perfil de Instagram para comunicar la noticia y, de paso, tranquilizar a sus admiradores sobre la gravedad del asunto.

“Es cuestión de días, pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún y rendir al 1000% en la gira“, ha añadido en la misma publicación sobre la apretada agenda de compromisos y conciertos que definirá sus próximos meses y, por supuesto, la necesidad de estar en plena forma para cumplir con las altas expectativas que han depositado sus fans en esta nueva etapa artística.

El undécimo álbum de Alejandro Sanz se llama literalmente #ElDisco -etiqueta incluida- y #LaGira es el título elegido para el periplo de conciertos que iniciará el próximo 1 de junio en la ciudad de Sevilla. Pero su apuesta por las tendencias procedentes de la cultura de las redes sociales no supondrá el único guiño del cantautor a las nuevas generaciones, como ha quedado patente con dos de los sencillos que ya se desprenden del álbum: ‘Back in the City’, una colaboración con Nicky Jam, y ‘Mi persona favorita’, su ya exitoso dueto con la estrella del pop Camila Cabello.