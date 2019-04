‘Sentado en un árbol caído’ se presenta en Los Ángeles este fin de semana

Obra de teatro que explora masacre de indígenas en Guatemala

Durante la guerra en Guatemala, un niño indígena de 10 años trata de salvar a su hermanito de 2, pero un militar se lo arrebata y lo estrella contra las rocas para luego abandonar el cuerpo en una colina. Aunque el niño pide ayuda, nadie lo escucha porque no habla español.

Esta es una de las escenas de la obra “Sentado en un árbol caído” del grupo de teatro Akabal que se presenta este fin de semana en el teatro Frida Kalo, en Los Ángeles.

“’Sentado en un árbol caído’ explora la masacre de los indígenas en Guatemala”, dijo Emanuel Loarca, autor de la obra que busca concientizar a todo ser humano de las tragedias que se vivieron durante la guerra de 36 años en el país centroamericano; donde directa e indirectamente Estados Unidos fue participe.

“La obra promueve los derechos humanos y la justicia social. En California vive un millón de Guatemaltecos y la mayoría son refugiados de la guerra”, expresó Loarca. “Me encantaría que fuéramos más conscientes y compasivos con los inmigrantes y todas las personas que simplemente buscan una mejor vida”.

El director enfatizó de la relevancia del tema ya que la gente sigue saliendo de Guatemala, no solo los indígenas. La violencia no desapareció, simplemente se ha transformó y ahora sigue afectando, principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por otro lado, le interesa contar la historia de la guerra, para que no se pierda en la memoria y quede olvidada. El escritor enfatizó que hay mucha gente guatemalteca que no sabe de las más de 440 masacres indígenas registradas durante la Guerra Civil que duró 36 años. Agregó que la gente que vivía en las ciudades, no todos sabían de lo que pasaba con los indígenas en las zonas rurales.

Manuel Chitay, actor que viajo de Guatemala para interpretar al protagonista de la obra, dijo que él fue uno de esas personas que por crecer en la zona urbana, no se daba cuenta de las masacres, es por eso que ahora, a través de su actuación, busca darle representación a esas personas que vivieron en carne propia la tragedia.

No obstante el escenario es la Guerra Civil de Guatemala, el actor indica que la historia tiene mucha relevancia en estos tiempos porque debido a que mucha gente no sabe lo que sucedió, mucha gente en el actual gobierno busca que se le de inmunidad a todos los militares que fueron encarcelados en a consecuencia del juicio del 2008.

“Muchas personas dicen que no paso, y otras prefieren ignorar el pasado y seguir adelante”, expresó Chitay. “Pero la realidad es que ese tipo de abuso a los indígenas se sigue viviendo, en diferentes niveles, pero las comunidades indígenas siguen sufriendo las represiones del estado o las corporaciones, pero no las entendemos porque hablan otro idioma”.

‘Sentado en un árbol caído’

El grupo de teatro Akabal presenta el monólogo que relata la historia de Jesús Tecú Osorio, de 10 años de edad, y sobreviviente de la masacre de Rio Negro en Guatemala en 1982.

En ese tiempo, la mayoría de la población de Río Negro ―entre ellos los padres de Tecú Osorio― fue masacrada por el Ejército Nacional de Guatemala y Patrullas de Autodefensa Civil. El pequeño logro sobrevivir, no sin antes presenciar la muerte de su hermano de 2 años, para luego ser tomado como esclavo; finalmente escapa y 26 años después gana el juicio contra los militares que perpetraron las masacres contra los indígenas.

La obra fue ganadora de la nueva dramaturgia guatemalteca (CCEG) y debido a la respuesta de la gente este año cumple su décimo aniversario de presentaciones. El grupo de teatro Akabal es un esfuerzo independiente que simplemente están comprometidos con la justicia social y creen firmemente en el teatro como una medio que ayuda y promueve el cambio.

Los artistas lamentaron que desafortunadamente en Los Ángeles, no hay mucho apoyo de los medios de comunicación para el artista independiente.

Dirigida por Emanuel Loarca

interpretación estelar de Manuel Chitay

Cuándo: Abril 5, 6, y 7

Horarios: Viernes y Sábado 8:00 pm y Domingo 6:00 pm