Thalía canta “Sangre” en Instagram y confiesa qué la inspiró a escribir su éxito del ayer

La mexicana explicó que en esa época esa canción reflejaba la clase de amor que ella sentía

“Hay canciones que se quedan para siempre en el gusto de la gente y “Sangre” es una de ellas. Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos, pero en un lenguaje liberador y tranquilizante para el alma. Este #TBT es para mis #sangre fans. Enjoy!!! ❤❣ ¡Sintoniza esta noche mi canal de @YouTube a las 8pm y a las 8:15pm EST para que veas los dos videos que subirán a la playlist #TRetro! Tune in to my #YouTube channel tonight!”, escribió Thalía junto al vídeo en donde además interpretó parte del tema.

En el vídeo la mexicana confesó qué la llevó a escribir tan sentido tema. “La escribí en el momento exacto en el que entendí qué era el amor, que sientes que es un amor que viene de otras vidas o reencarnaciones… que no es un amor temporal… es un amor que ni el tiempo o la materia puede destrozar. La compuse con toda esa analogía de lo que era para mí el amor en esa época”.

Ante el vídeo la artista recibió muchos comentarios y estos son algunos de ellos:

thomas_sodiQue coisa mais linda😘🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷

erik_boleynSangre es un himno! Gracias Thali por tanto amor

enriqueserpapalaciosBellísima y preciosa mujer❤️❤️❤️

primer_pekado_psicosis_Hermosa canción 😍😍😍

Acá les compartimos el vídeo musical de esta canción.

Alexa Dellanos y el sensual accidente con el que dejó ver de más en su último bikini

Leen el lenguaje corporal de Adamari López por su reencuentro con Luis Fonsi en Un Nuevo Día

Caliente: Kylie Jenner volvió a presumir su trasero con una diminuta tanguita en Instagram