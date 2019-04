Comunidad latina en Los Ángeles está inconforme, preocupada y empieza a perder confianza

Sheriff Alex Villanueva reincorpora a 2do agente que había sido despedido por uso de fuerza excesiva y violar políticas de LASD

El agente del sheriff Michael Courtial pateó la puerta de una camioneta, amenazó con dispararle al hombre que conducía el vehículo y después de abrir la puerta y aventar al individuo al suelo, lo golpeó varias veces; mientras tanto, otros agentes lo sometían sujetando su estómago y su espalda, según dio a conocer un diario local.

Courtial fue despedido en junio pasado; el departamento había concluido que el agente había utilizado fuerza excesiva sin técnicas para minimizar el incidente, ocurrido en Lancaster en 2016.

Pero ahora que Alex Villanueva llegó al poder con el voto de los angelinos que buscaban una limpieza a la corrupción del departamento, Courtial fue recontratado; lo que significa que estará patrullando las calles del condado una vez más.

Courtial es el segundo agente recontratado por Villanueva; el primero fue Caren Carl Mandoyan, quien había sido despedido por violaciones a las pólizas del departamento sobre violencia doméstica y por mentir a los investigadores internos.

Además, el sheriff dijo a la Junta de Supervisores anteriormente que analizará los casos de agentes despedidos o suspendidos para asegurarse si su despido fue justificado.

Villanueva le reclamó al condado diciéndole que una pelea entre el condado y el sheriff no mejora la seguridad para nadie, y les hace perder dinero.

Mientras tanto, en las redes sociales los sentimientos de inconformidad fueron generalizados y hasta hablaron de una destitución

R-E-C-A-L-L H-I-M, fue el comentario en FB del profesor y activista Salvador Sánchez

Los votantes deben de corregir su error y destituir a Villanueva, fue el comentario de Brandon Wyatt.

Enseguida les presentamos los puntos de vista de algunos funcionarios y líderes de la comunidad sobre las decisiones del sheriff Villanueva.

Hilda Solís, supervisora de L.A.

Me decepciona que el Departamento del Sheriff continúe recontratando agentes que han sido acusados creíblemente de violencia doméstica, de uso innecesario de fuerza y de otras ofensas descargables.

Sheila Kuehl, supervisora de L.A.

“Estoy desilusionada que el sheriff contrató a alguien que utiliza fuerza excesiva y que el sheriff no entiende que el no puede resolver estos casos y recontratar al agente por él mismo”.

Francisco Rivera, activista salvadoreño

Él fue electo con muchas esperanzas de hacer unos cambios; además que iba haber más respeto para la comunidad, detener los abusos y la corrupción en el departamento. Es necesario que haya un rendimiento de cuentas ante la comunidad dado el gran voto de confianza que se le dio. Es importante que la comunidad monitoree que pasa bajo el liderazgo de Villanueva. Con esas decisiones ya empezamos a perder la confianza en él. Esto debería de un llamado de atención también para la gente.

Sara Mijares, líder comunitaria

Definitivamente demerita la confianza y la posición del jefe del sheriff. Sobre todo en el caso de violencia domestica, es algo muy serio. Si de por sí, entre ellos se protegen, ya parece el caso de abuso de la iglesia católica. Yo voté por él, pero no volvería hacerlo. Alguien tiene que romper esa cadena de abuso. Cuando se elige al primer latino a ese puesto, se elige con orgullo y se tiene una doble responsabilidad. Creo que si no se pueden comportar a la altura del puesto, no se deberían de postular.

Francisco Moreno, activista michoacano

Si, voté por él porque tenía fe en que haría un buen trabajo. No obstante debemos de considerar que no tenemos todos los detalles y antes había mucho racismo dentro de la misma corporación y existe la posibilidad de que estos agentes hayan sido despedidos injustamente. Creo que si el jefe Villanueva está poniendo su carrera en juego para defenderlos, entonces debe de haber algo que nosotros no sabemos. Desgraciadamente este tipo de decisiones le restan credibilidad.

Lawrence Tolliver, peluquero en el sur de L.A.

El sheriff Villanueva va por el camino equivocado. De seguir así lo único que está buscando es que lo destituyan. Yo no vote por él porque pensé que necesitaba más experiencia y no estaba calificado para ese trabajo. Se cree que puede hacer lo que quiera, el Donald Trump del departamento del sheriff y. Tiene que respetar las leyes establecidas, no puedes recontratar a un agente que ya ha sido despedido con pruebas evidentes. Tuvo suerte al ganar por el apellido y porque la gente votó demócrata, pero no creo que la gente lo volverá a elegir.

Randy Jurado, maestro y escritor

Es una continuación del pasado, eso es lo que pasa a personas que han estado décadas ahí son parte de la institución; o sea, son personas ya programadas a mover la corrupción. Una vez que eres parte del sistema los policías ya no son compañeros, son amigos y se defienden entre ellos. Se ve por las decisiones que toman, solo regresan favores. Necesitamos que el sheriff restablezca la confianza. En muchas veces los votantes piensan que por ser latino va ayudar más a la comunidad, pero muchas veces terminan siendo peores.

Najee Ali, activista afroamericano

Por ahora le doy el beneficio de la duda. Él conoce a sus agentes mejor que nosotros. Si él piensa que merece una segunda oportunidad, el sabe porqué. Al final, los agentes son personas que cometen errores y merecen una segunda oportunidad. No obstante, no pueden regresar a las calles con un arma. Si no los quiere despedir, que los deje haciendo trabajo administrativo, pero que no les regrese su arma.