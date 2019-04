Es oficial, Netflix te costará más caro desde mayo

Netflix parece que necesita fondos para seguir produciendo su contenido original.

Netflix anunció en enero que aumentaría los precios para los usuarios de Estados Unidos. También en los de los países latinoamericanos donde cobra en dólares estadounidenses.

Esta semana, el anuncio fue oficial y comunció a sus muchos suscriptores que las alzas entrarán en vigencia en mayo, aunque los aumentos se han estado implementando en los últimos meses a quienes se suscribieron recientemente.

Para que te hagas una idea de si te compensa seguir pagando por tu noche de “Netflix and chill”, el plan básico sube de $8 dólares $9 dólares mensuales, mientras que el paquete estándar (que ofrece transmisión de HD en dos dispositivos simultáneamente) pasa de los $11 a los $13 dólares. El plan premium, que ofrece transmisión UHD en hasta cuatro dispositivos a la vez, costará $16 dólares en lugar de los $14 actuales.

Netflix dice que está aumentando los precios para ayudar a costear la producción de su contenido original. Los shows y películas como Stranger Things, Our Planet, Black Mirror y The Irishman no son baratos. Netflix también está retirando otras programaciones populares desu biblioteca, incluidos Friends.

La compañía gastó $12 mil millones en contenido en 2018 y se espera que esa cifra aumente a $ 15 mil millones este año.