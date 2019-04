Llega ayuda para las enfermedades del cerebro

Programa en Lynwood dedicado al cuidado de este órgano está hoy al servicio de la comunidad

Para Gilda Acosta-González, el proveer información y opciones para personas mayores que tienen problemas relacionados con el cerebro es vital para crear cambios positivos en la salud.

Cuenta que experimentó de primera mano lo que era sufrir por una enfermedad relacionada con éste órgano, parte principal del sistema nervioso central. Su madre padecía Alzheimer y hace seis meses falleció.

“Ella se estaba olvidando de sus nietos, de sus vecinos”, dijo González, quien es la directora de Healthy Community Initiatives en el Centro Médico San Francis de Lynwood. “Fue algo muy difícil”.

Por esta razón, este jueves celebró junto a docenas de personas la creación del programa Living Well, Healthy Future (Vivir bien, futuro saludable) en dicho centro de salud.

El programa tiene un enfoque innovador para promover el bienestar de las personas mayores al enfocarse en la salud física con énfasis especial en la salud del cerebro como un factor clave para el bienestar general.

“Muchos de nosotros tenemos padres o conocemos familiares que se olvidan las cosas y uno como latino piensa, ‘¡Oh, se le olvidó!’ y se ríe… Pero no es eso, uno tiene que ver que estas son etapas de cuando comienza la demencia, el Alzheimer y otras condiciones del cerebro”, dijo Gonzáles.

“Especialmente con nuestros padres… Ver que no es la simpleza que se olvidaron las cosas, si no que ellos tienen que estar alerta, no deben estar solos”.

Agregó que el programa Living Well, Healthy Future les enseñará a los hijos de personas mayores y a los cuidadores cuáles son las señales que delatan que una persona necesita servicios de salud para su cerebro.

“A veces uno no los debe dejar cocinar porque se pueden olvidar de la cocina [prendida]”, dijo Gonzales y añadió que el servicio adicional es importante porque en ocasiones la comida que se les lleva a las personas mayores que no cocinan, “es la única comida calientita que van a tener en todo el día”.

El programa, que llevó a cabo ayer su primera sesión, tuvo sesiones interactivas que se enfocaron en formas de mejorar y preservar la salud del cerebro mediante cambios en el estilo de vida.

“Las enfermedades relacionadas con el cerebro como la demencia a menudo afectan a los mayores, por eso nuestro programa se enfoca en las personas mayores. Sin embargo, también animamos a los familiares a que participen ya que en nuestra comunidad usualmente ellos son quienes se convierten en los cuidadores de los padres, abuelos y otros familiares”, dijo Gonzáles.

“Es importante que los familiares entiendan cómo mantener un cerebro saludable para sus seres queridos y el de ellos mismos desde una edad temprana”.

El programa fue posible gracias a una asociación entre el Centro Médico St. Francis, el Centro de Investigación de Enfermedades del Alzheimer de USC y el Centro de Enfermedades de Alzheimer Rancho Los Amigos California, indicó Alice Gunderson, asesora de pacientes familiar en St. Francis.

El programa intenta colectar también información de personas mayores voluntarias para participar en una encuesta para conocer la condición de salud, especialmente de su cerebro.

Esto informará a la comunidad acerca de la salud del cerebro y la relación entre la salud emocional y física basada en una investigación extensa, tratamiento, entre otros.

Gonzáles dijo que con este nuevo programa esperan que más personas, sobre todo la comunidad latina, se acerquen a ser parte de este programa para que obtengan las herramientas y recursos necesarios.

Living Well, Healthy Future es un programa gratuito para la comunidad, sin necesidad que sean pacientes del centro médico St. Francis. Las sesiones son ofrecidas en ingles y en español.

Para formar parte de las sesiones contacte a Gilda Acosta Gonzales al (310) 900-7338 o por correo electrónico a GuldaGonzalez@verify.org