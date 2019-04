Mexicanos de Los Ángeles  reclaman un voto sin trabas

Durante el primer foro consultivo, los asistentes inundaron de quejas y propuestas el evento; surge el partido político Fuerza Migrante México

Entre una gama de quejas, actitudes y posturas de escepticismo, centenares de mexicanos participaron en el foro consultivo “Haz que tu voz se escuche”, en el consulado de México en Los Ángeles, donde emitieron propuestas que podrían ser parte del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aparte de denunciar la prepotencia de funcionarios consulares en el trato a sus connacionales, el asunto de mayor resonancia en la mesa “Justicia y Estado de Derecho”, fue el reclamo al voto pleno de los mexicanos en el exterior.

Juan José Gutiérrez, consejero nacional de Movimiento Regeneracional Nacional (Morena), el partido que llevó a la presidencia a AMLO, entregó una propuesta al profesor Roberto Valdovinos, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), donde rechaza “la demagogia institucional que por más de un siglo nos sigue privando de nuestro derecho constitucional, democrático y humano a ejercer el sufragio efectivo”.

Gutiérrez exhortó de manera “respetuosa pero enérgica” que se proponga al presidente y a los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, y que se introduzcan, adopten y se publiquen medidas lo antes posible para que se haga efectivo el sufragio desde el exterior.

“Esperamos que 2018 pase a la historia como el último ciclo electoral donde se nos violó a las y los mexicanos nuestro derecho constitucional a ejercer el voto desde el exterior”, dijo el activista.

Las violaciones y obstáculos para el sufragio efectivo ocurrieron por las trabas de los partidos políticos y del mismo Instituto Nacional Electoral (INE), que no activaron un paso del sistema electrónico para completar el voto en la red.

“No debe quedar ninguna duda: el bloqueo a nuestro voto desde el exterior continúa”, dijo Gutiérrez, también miembro fundador de Morena en Los Ángeles. “Las autoridades niegan que de forma sistemática se nos coarte nuestro derecho constitucional de electores desde el exterior”.

En los dos años que el INE promovió el voto y recibió solicitudes de credenciales de elector en 150 sedes consulares en el mundo, apenas fueron 674,111 mexicanos quienes tramitaron el documento, pero en Estados Unidos.

Sin embargo, debido a los “candados” electrónicos para votar, la cifra de inscritos para la elección presidencial del pasado 1 de julio se redujo a 141,745. Y de la emisión total de 90,870 votos de los mexicanos en la diáspora, 63,863 fueron para AMLO de los 76,174 que se emitieron desde Estados Unidos.

Todo depende del poder legislativo

Consultado sobre lo que pudieran esperar los mexicanos residentes en el exterior de la nueva administración, el cónsul Carlos García de Alba dijo que “se pueden esperar propuestas, pero ojo, el voto en el exterior es legislado; el ejecutivo propone, pero el que lo dispone es el [poder] legislativo; yo como parte del ejecutivo he propuesto que el voto en el exterior sea electrónico, y hoy más que nunca sigo pensando que el voto más fácil, más económico y más transparente es el voto electrónico, pero son los legisladores quienes van a decidir como se vota en el exterior”.

¿Se dará?

“Ojalá”, respondió. “Yo espero que sí se pueda votar electrónicamente.

Cuestionado si ya no habrá obstáculos para que los mexicanos ejerzan el derecho al voto, consagrado en la Constitución del 5 de febrero de 1917, el director del IME respondió: “Hay muchas líneas; por un lado está el INE que es un organismo autónomo, pero nosotros tenemos el poder de proponer, sobre todo si en cada plaza [de Estados Unidos] escuchamos la queja de como se hizo la credencialización”.

“Es hora de que tengamos un plan integral para que el voto en el exterior implique derechos plenos; nadie está contento, y en mi experiencia, la Secretaria de Relaciones Exteriores tiene toda la voluntad de encontrar la mejor forma de incluir políticamente a las comunidades en el exterior”, añadió. “Ahora, hay que ver si el INE está de acuerdo en mantener los acuerdos que se han estado realizando en este proceso [de foros consultivos] y podamos decidir una nueva forma de votación; estamos a tiempo porque el año próximo no habrá votación [en México]”.

¿Se acaban las trabas?

“Hay trabas federales y estatales; las federales las arreglamos nosotros y la estatales hay que presionar a los gobiernos que no permiten el voto [desde el exterior], preguntar porque en Baja California Norte no se permite; hay que presionar para que las cosas cambien”, dijo Valdovinos. “Por mucho tiempo yo he sido activista a favor del voto, pero es importante que las comunidades lo exijan; si vemos que en el foro lo exigen en cada plaza, eso nos da legitimidad y argumentos para exigirlo”.

“Viene un tsunami político”; nace el Partido Fuerza Migrante

Miguel Ángel Pérez Rodríguez, integrante del Consejo de Federaciones de Mexicanos en Norteamérica (Cofem) dijo a La Opinión que el Partido Fuerza Migrante ya está en el registro del Instituto Nacional Electoral (INE) y aspiran a la conquista de 10 curules para diputados migrantes en las elecciones de 2021.

Bajo el plan “Acción Afirmativa para Migrantes” se efectuó el mecanismo legal para que el INE diera el aval al nuevo partido político, integrado por mexicanos que radican en Estados Unidos y están cansados de ser ignorados por la clase política de su país.

“Se viene un tsunami muy fuerte”, dijo Pérez Rodríguez, quien informó que el Partido Fuerza Migrante es respaldado económicamente por el filántropo poblano, Jaime Lucero, “El rey de las telas” en Nueva York, quien aportó entre 5 y 7 millones de dólares “para dejar huella” con la representación política de los mexicanos en el exterior.