¿Qué es la disfagia y por qué nos ocasiona dificultades para tragar?

La disfagia es un problema que afecta el consumo y digestión de los alimentos

La disfagia es un problema que se produce en el esófago, y que en la mayoría de los casos produce problemas para tragar. Y esto puede deberse a varios factores, como problemas estomacales, algunas enfermedades e incluso la edad. Conozcamos más detalles de esta enfermedad.

¿Qué es la disfagia?

Según la Clínica Mayo, la disfagia no es otra cosa sino la dificultad para tragar o ingerir alimentos. En líneas generales, se presentan dificultades para que el proceso digestivo comience, lo que requiere que el organismo haga un esfuerzo extra en este proceso. Y en ciertas ocasiones puede producir dolor.

La disfagia se diferencia de las dificultades que se producen cuando se come demasiado rápido y no se mastica bien la comida. Bajo esta circunstancia, se produce un atracón de comida que el sistema digestivo no procesa debido a la cantidad de alimento ingerido. Y es debido los hábitos alimenticios de las personas, por lo que en estos casos no se puede hablar de disfagia propiamente.

Causas y tratamiento

Existen varios factores que producen la disfagia. Las dos principales son: disfagia esofágica y disfagia orofaríngea.

Disfagia esofágica

Esta produce una sensación de que la comida se atasca o se pega en la garganta e incluso en el pecho cuando se da inicio al proceso de deglutación. Espamos, contracción del esófago, y tumores, pueden ser los causantes de esta situación.

Por otro lado, la disfagia también puede producirse debido a tratamientos, operaciones u otras enfermedades, como la esclerodermia.

Disfagia orofaríngea

Esta disfagia se produce debido a afecciones que debilitan la garganta, obstruyendo el paso adecuado de los alimentos hacia el esófago. Entre sus causas se cuentan problemas neurológicos y cáncer, así como los tratamientos para el mismo.

Tratamiento

El tratamiento que debes seguir es aquel que prescriba el especialista después de un análisis exhaustivo para determinar las causas de la disfagia.

Así que, si tienes problemas frecuentes para tragar, sientes malestar, acidez, nauseas, o dolor estomacal, es necesario que recurras al médico para hacer una evaluación completa y descartar que sufras de disfagia o de cualquier otra enfermedad relacionada con el sistema digestivo.

Recuerda que comer despacio y masticar debidamente los alimentos forma parte de una buena alimentación. Procura llevar una dieta balanceada, no ingieras comida pesada durante la noche, y sigue la dieta que te mande el especialista, así como el tratamiento para evitar complicaciones en el futuro.