Adolescente transmite en Facebook Live su intento de suicidio

Sobrevivió tras arrojarse de un puente peatonal y se disculpó con su madre y seres queridos por la decisión que había tomado de quitarse la vida

MÉXICO – Un joven estudiante transmitió en vivo a través de Facebook su intento de suicidio al saltar de un puente peatonal en Oaxaca.

De acuerdo con información de medios nacionales, el menor, de 16 años de edad, transmitió a través de sus redes sociales un mensaje en el que se disculpaba con su madre y seres queridos por la decisión que había tomado de quitarse la vida.

“Mamá, si ves esto pues te amo un chingo, dile a Megan que nunca supe demostrarle amor, pero la quiero un chingo; a mi papá no, la verdad no puedo decir que… lo único que sentía por él era respeto, así que pues qué me queda; cuídense un chingo gracias”, comenta.

En el material se aprecia cuando el adolescente coloca su teléfono celular en la reja de protección de un puente peatonal, mientras él escala la valla para poder lanzarse.

A pesar de que la grabación no se aprecia claramente el momento en el que el sujeto salta del puente, en la sombra que aparece reflejada en la acera se puede observar la silueta de una persona que cae al vacío.

Transeúntes que pasaban por el lugar trataron de impedir que el menor se arrojara al vacío; sin embargo, no pudieron hacer nada para evitarlo.

Según reportes de medios nacionales, el estudiante sobrevivió a la caída de aproximadamente seis metros y fue trasladado por una ambulancia a un hospital de la localidad, en dónde su estado de salud se reporta como delicado.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información oficial respecto a este hecho.