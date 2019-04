¿Cuándo debo cambiar el embrague de mi auto y cómo identificar su desgaste?

El desgaste excesivo del embrague puede comprometer al resto de las piezas

El embrague, junto al acelerador y el freno, conforman los pedales de un auto (aunque los vehículos automáticos solo tienen freno y acelerador).

Su función es indicar la fuerza del motor hacia la caja de cambios, y de ahí a las ruedas, para así controlar la velocidad del auto (acelerar o disminuirla). Por ejemplo, se encarga de incrementar la potencia del motor cuando el auto está pesado o cuando va colina arriba.

Ahora, como el embrague es pieza clave para el funcionamiento del vehículo, debes estar atento a su buen estado y sustitución cuando lo necesite. ¿Cómo saber cuándo debes cambiarlo? Existen ciertos trucos para comprobarlo.

No existe tiempo estimado para que un embrague sufra desgaste, pero el tiempo que uses tu vehículo influye bastante el tema, sobre todo si arrancas y detienes el auto muchas veces.

Una manera de comprobar si está desgastado es echando el freno de mano con el auto estacionado, y de seguido metes una marcha larga, para luego ir soltando poco a poco el embrague. Si el auto no se detiene, o lo hace tardíamente, es síntoma de patinaje en el embrague.

Por tanto, si no cambias el embrague cuando ya patina demasiado, comenzarás a percibir un olor a quemado que puede traer problemas al resto de las piezas que están en perfectas condiciones.

Cabe destacar, que el mal uso del embrague también puede ocasionar que patine. Incluso, lo más común fuera del desgaste, es que falle porque está sucio a causa de una fuga de grasa o aceite.

Así que, te invitamos a realizar una prueba para verificar en qué estado se encuentra el embrague de tu auto, y así saber si necesita ser sustituido o no. Recuerda que sin él, la fuerza del motor no llega a las llantas y el auto no avanza.