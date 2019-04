Karol G, la bebecita, reacciona ante las ofensas y los ataques recibidos en Instagram; muchos la tachan de vulgar

Algunos usuarios de Instagram se burlan de su rostro, la llaman sucia y hasta dicen que su trasero es falso

La reguetonera Karol G es una artista muy constante en sus plataformas virtuales, sin embargo Instagram en una red social que aunque le ha brindado más de 15 millones de seguidores, también le ha hecho llegar cientos de comentarios negativos. Muchos usuarios de la red le critican todo, desde la música hasta su aspecto físico, algunas la tachan de gorda, otros de fea, y hay quienes se burlan de su cabello y así de todo lo que ella hace y pública.

Por su música y sus polémicos vídeos musicales hay quienes que incluso la tachan de vulgar.

Aquí les compartimos algunos de los brutales comentarios que suele recibir la cantante a través de Instagram en sus vídeos y fotografías.

sofia__vargas123 💩💩💩jajaja payasa ese era el album tan chimba ??? Caca

arcoiris6778 Sucia!! Aprende hacer mujer con talento y no dejes que los hombres te usen!! Te acostastes con muchos raperos ya!! Your music is trash girl!

_miguesantiago Por fin se duchó karoll

majedumo Esto es lo que provoca esta ola de mujeres como ella! Comentarios burdos

angiiiee.c Natty Natasha is cuter

carlos_wildlands Celulitis

arturo457_ Esta mejor becky g

Hay quienes también hablan de su cara, y aseguran que tiene un rostro “tosco”, así lo manifestó @hcidirj al comentar: “Que cara tan tosca”, en la fotografías que la cantante publicó el pasado marzo 26. Mientras que en otras publicaciones la artista incluso ha tenido que tolerar que la comparen contras artistas de la industria y le digan que ellas son o mejores, o más bonitas.

Y otros también han hablado sobre sus curvas, y ya hay muchos que aseguran que Karol Ge se hizo el trasero.

Pero ante las críticas la cantante tiene algo que decir, y así lo compartió con la revista People en Español al decir que su fórmula o estrategia para lograr que todo esto no la afecte es simplemente no leer todo el contenido que recibe de Instagram. “Prefiero leer los comentarios que me dejan e Youtube, pero últimamente me he alejado mucho de los comentarios de Instagram, siempre hay algo que te van a criticar, por eso prefiero no leerlos, a veces abro la página y me encuentro con muchos muy lindos, prefiero compartir Insta stories. Trato de no verlos para no ponerles atención”.

Kargol también afirmó que el artista que diga que los mensajes negativos no los lastiman están mintiendo, porque para ella, al menos, todo afecta en alguna medida.

Jennifer López más atrevida y osada en su nueva danza del tubo al dejar ver más de toda su anatomía

Grettell Valdez se quedó solo con la ropa íntima en Instagram

Alexa Dellanos, una de las mujeres más calientes de Instagram, podría estar casada