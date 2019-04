Obama hace inesperado comentario sobre la inmigración en EEUU

En un foro en Alemania el ex mandatario entregó una lección de tolerancia

Mientras en EEUU el presidente Donald Trump sigue amenazando a diestra y siniestra con radicalizar sus políticas migratorias en la frontera el ex presidente Barack Obama en su visita a Alemania dio una lección de tolerancia sobre el espinozo tema migratorio.

Obama hizo los comentarios durante un debate en Berlín al que asistieron cientos de jóvenes líderes de toda Europa.

“Los problemas de inmigración están causando gran parte de la agitación política aquí en Europa y en mi propio país”, dijo Obama.

Al instar a los miembros de la multitud a que vean el otro lado del debate migratorio con empatía Obama dijo: “Anque algunos tienen motivos claramente racistas … no podemos etiquetar a todos los que están preocupados por la inmigración como racistas”.

“Si vamos a tener una sociedad coherente y cohesionada, entonces todos deben tener algunas reglas acordadas. Y habrá que hacer algunas adaptaciones que todos hagan. Y eso incluye a las personas recién llegadas, explico Obama sobre el constante flujo migratorio que llega tanto a EEUU como al toda Europa.

“¿Deberíamos animar a los recién llegados a aprender el idioma del país al que se mudan? Por supuesto”, continuó. “¿Eso significa que no pueden usar su propio idioma? No, por supuesto que no significa eso, pero no es racista decir: ‘Ah, si vas a estar aquí, debes aprender el idioma del país al que acaba de llegar porque necesitamos tener algún tipo de lenguaje común en el que todos podamos trabajar, aprender y entendernos mutuamente.

Por último mandando otro mensaje a la dura política migratoria de Trump, Obama también pidió “una política de inmigración humana, inteligente, reflexiva y ordenada que se base en nuestro ser y nuestros mejores valores”.