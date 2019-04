Bachelet sorprendida por el número de desapariciones en México

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó una visita de cinco días al país

MÉXICO – Al finalizar su visita oficial de cinco días a México, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, admitió que se va del País sorprendida por el nivel de las violaciones cometidas.

Aunque en su discurso oficial saludó los acuerdos que firmó con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Ayotzinapa y la Guardia Nacional, al preguntarle sobre la conveniencia de que este nuevo cuerpo de seguridad tenga un mando militar, la chilena evitó responder.

“Quiero decir muy honestamente que para mí ha sido una sorpresa lo que me he encontrado, sin duda, el caso Ayotzinapa lo conocía muy bien, pero el número de 40 mil desaparecidos no era algo que tuviera así de claro, o de los 26 mil cuerpos sin identificar o de casi 10 mujeres asesinadas cada día”, expresó.

En conferencia de prensa, la expresidenta de Chile se dijo particularmente conmovida por los casos de desapariciones, pues le recordaron sentimientos que vivió en el pasado en su país.

“Al encontrarme con los familiares de detenidos desaparecidos, que en Chile llamamos desapariciones forzadas, son los mismos símbolos, los mismos gritos, las mismas peticiones de verdad, justicia, ‘¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!’, son las mismas canciones; fue emocionalmente muy fuerte”, refirió.

Para la Alta Comisionada, un claro mensaje de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere romper con las políticas del paso sería que ratifique la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU para que conozca casos particulares.

También hizo un llamado a las autoridades federales para que permitan que los expertos de ese Comité realicen una visita oficial a México, lo que se ha solicitado desde 2013.

Sobre la Guardia Nacional, advirtió que si sus elementos cometen violaciones a los derechos humanos deben ser castigados.

“La Oficina no dudará en alertar si ve cualquier situación que no respondiera al espíritu del acuerdo”, aseveró.

“También se requiere que si en algún momento esto no se respetara, no tiene que haber impunidad, los responsables tienen que ser llevados ante la justicia”.

Bachelet reiteró que México tiene cifras de homicidios propios de un país en guerra, ante lo cual, alertó, existe un gran reto en el federalismo del País, pues es más complejo coordinar a actores de los tres diferentes niveles de Gobierno.

“Ustedes tienen leyes de todo, en México no faltan leyes, sino que hay que implementarlas, hay que hacerlas realidad, y esa implementación se hace mucho más compleja cuando se requiere que no sea sólo a nivel presidencial”.