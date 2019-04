Las críticas brutales contra Rashel Díaz de ‘Un nuevo día’ por escote de vestido

La presentadora de Telemundo fue tachada de "ridícula"

Rashel Díaz había estado unos días ausente de “Un nuevo día” y el martes 9 de abril regresó a la pantalla de Telemundo ha seguir alegrando los hogares latinos que sintonizan el programa. La presentadora de televisión le da un toque único al matutino con su gran elegancia y buena vibra.

Para su regreso al programa mañanero, Díaz portó un vestido verde con un gran escotazo que dejaba ver toda su “pechonalidad”, como los seguidores de matutino lo nombraron.

Desafortunadamente tuvo varias críticas negativas por el atuendo que usó, comentando sobre lo sensual que se miraba para un programa de este corte.

“Muy bonita pero demasiada pechonalidad para un programa matutino”, escribió una fan. “La abuela Rashel no halla como llamar la atención, si enseñan los pechos que trae es la única forma que llama la atención pero se le ve ridículo en un programa de familia”, otro usuario observó. “Rashel lo siento pero ese traje no te queda bien, no necesitas mostrar tus ‘boobies’ ya que las tienes como una [vaca], ni las extensiones te las tapan. Usted es una mujer casada y eso está feo”, criticó otro de los fans del programa en Instagram.

Pero no todo fue malo ya que algunos fans de Díaz saltaron a su defensa.

“No tiene la culpa de tener tanta pechonalidad y la que es linda, es linda. Ya desearían muchas tener ese cuerpazo a esa edad. Que Dios te bendiga siempre y no hagas caso a los comentarios negativos”, comentó el fan en defensa.