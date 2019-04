Maradona es demandado por violencia psicológica ¿quién es la víctima?

El exfutbolista argentino protagoniza otro escándalo

Una de las más recientes publicaciones de Diego Armando Maradona en su cuenta de Instagram desató la furia de su exesposa Claudia Villafañe, quien demandó al exfutbolista por violencia psicológica.

Resulta que todo se originó a raíz de una felicitación de cumpleaños de Maradona a su hija Dalma, pero en la que incluyó un mensaje dirigido a Villafañe, a quien acusó de alejarlo de sus hijas.

“Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, fue el texto que publicó el “Pelusa” junto a una imagen en la que aparece cargando a Dalma cuando era más pequeñita.

En entrevista con el programa argentino “Infama Recargado”, Elba Marcovecchio, abogada de Claudia Villafañe, explicó que la exesposa del técnico de Dorados de Sinaloa se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica para solicitar que Maradona e incluso su mánager, Matías Morla, no puedan dirigirse a ella públicamente de ninguna forma.

“Esto viene por un proceso de Claudia respecto a la violencia psicológica que sufrió. Lo que hizo Diego en el cumpleaños de Dalma fue lo que terminó de hartarla, ella ese día estuvo totalmente quebrada, y tomó la decisión de hacer la denuncia como corresponde y como debe hacer cualquier mujer que atraviesa algo así”, comentó la abogada.