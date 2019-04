Escándalo: Dicen que Meghan Markle y Harry podrían no tener derecho a la custodia de su bebé

View this post on Instagram

¿Sabías que #MeghanMarkle y #PrinceHarry podrían no tener la custodia legal de su hija o hijo? 😱 Existe una regla real establecida hace más de 300 años, que estipula que la reina Isabel tendrá la custodia de sus bisnietos. Entra en el link en nuestra bio para más info (📸 AP)