Actriz Zulma Rey rompe el silencio y saca a la luz las golpizas que le propinaba su novio

La colombiana se sacudió el miedo para alzar la voz

La actriz colombiana Zulma Rey no aguantó más el infierno que vivía con su novio William Andrés Leandro y decidió sacar a la luz las golpizas que le propinaba este sujeto, bajo los efectos del alcohol.

En una entrevista con el programa La Red, de Caracol TV, la oriunda de Bogotá se sacudió el miedo para alzar la voz, asegurando que William le recetó varias palizas en el tiempo que estuvieron juntos, desde que se conocieron en noviembre pasado, durante unos ensayos de una obra de teatro.

“La primera vez que me pegó fue en su casa. Estaba bajo los efectos del trago y, en medio de una discusión, me pegó un puñetazo. Después, en varias ocasiones más le daba por romper platos del puro coraje o le pegaba de puños a la pared; se transformaba en otro ser humano“, ventiló la colombiana.

La relación sentimental duró sólo tres meses, tiempo suficiente en el que Zulma se dio cuenta del paquete que se había echado, pero a pesar de que se separaron por un tiempo, volvió a caer en las garras del agresor por sentirse sola.

“Pensé que iba a cambiar, pero no. Ahora ya no me pegaba en la cara, pero sí en la cabeza y en las piernas para que no se me notaran las heridas“, finalizó la denunciante.

POR: Jorge Marrón