Eduardo Carbajal amenaza legalmente a Elisa Vicedo, la actriz de Televisa, que lo acusa de violación

El supuesto agresor contraataca

Elisa Vicedo y Eduardo Carbajal volvieron a verse las caras en un juzgado. La joven de 22 años apeló la decisión de una jueza de la Ciudad de México de suspender el proceso en contra del actor acusado de ataque y agresión sexual.

“Yo salí muy mal la última vez, claro que esto es mucho para mí… al menos espero que esto abra para muchas puertas para chavas como yo y puedan tener una justicia”, dijo Elisa guardando la calma a diferencia de la última ocasión en que acudió al tribunal.

Contrario a los deseos de Elisa de que el hombre que asegura “la violó” enfrente un castigo, los abogados de Carbajal amenazaron con emprender acciones legales en contra de la actriz de Televisa que participa en “Como dice el dicho”.

“No hay factura, no hay ticket, no hay ningún rastro comprobable de tanto gasto que dicen haber tenido”, se quejó Carbajal al salir de la audiencia de apelación.

“No es momento de exhibir una factura“, contestó la abogada de Vicedo.

El abogado del actor aseguró que irá en contra de Elisa Vicedo y todos aquellos que le dieron voz.

El abogado de @EdduCarabajal amenaza con demandar a los que dieron voz a @VicedoElisa. Aquí más información: https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/lEXGmeCgZF — Ventaneando oficial (@VentaneandoUno) April 15, 2019

“Empezaremos en términos civiles y daño moral a proceder en contra de todas las personas que hayan lastimado a Eduardo Carbajal, de cualquier lugar. Lo digo con toda claridad, inclusive a Elisa Vicedo y a su papá… y a las personas que el dieron el micrófono para dañar toda la reputación y todo el mecanismo de trabajo”, expresó.

La abogada de Vicedo lamentó los dichos.

“Sí es preocupante que los abogados le estén dando ese tipo de ideas a Eduardo Carbajal, de atacar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, tienen derecho a señalar a su agresor, tienen derecho a que la vergüenza se coloque del lado de los agresores”.

“Quien cometió el delito fue él”, concluyó.