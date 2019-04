Medium asegura que Jenni Rivera no murió en impacto de avión y explica la verdad de como falleció

Además, revela que "La Diva de la Banda" le pidió perdón a Chiquis Rivera

Jenni Rivera perdió la vida de una manera brutal, un accidente aéreo que también acabó con todos los pasajeros y piloto abordo. Debido a la manera en que se fue, surgieron muchas teorías de como sucedió todo.

Para resolver esas dudas la medium Zulema Arroyo Farley se puso en contacto con “La Diva de la Banda” y ahora “Un nuevo día” tienes las declaraciones de que fue lo que le dijo Rivera.

De acuerdo a la conocida Medium Latina, Jenni no murió en el impacto del avión con la superficie de la tierra, murió por el brusco cambio de presión.

“Inmediatamente me quiso llevar a la escena del accidente y lo primero que quiere decir es que nunca tuvo miedo de morir en accidente de avión, el miedo de ella era más a ser secuestrada“, contó Zulema.

“Me dice que ella estaba muy cansada, estaba durmiendo en el momento que siente un boom, perdieron la presión y bajaron de una manera muy súbita“, continuó la medium.

“En ese momento me dice que se sentía mareada como si fueran náuseas y me dice que ella no murió en el impacto, murió antes del impacto por el cambio de presión, le afectaron los pulmones y sus pulmones le fallaron“, agregó.

De acuerdo a la conexión de Zulema con Jenni, esta última quiere que se detenga la polémica alrededor de su muerte. Lo que más le preocupa es no estar para apoyar a su hijo Johnny ahora que busca abrirse camino en la música.

En cuanto a Chiquis Rivera: “Le pide perdón a su hija… se dejó llevar por personas que no eran buena influencia“.

Finalmente recalcó que el accidente aéreo no fue provocado.

“Me dice que fueron desperfectos mecánicos, que no fue mano criminal, que fue estrictamente un accidente“, expresó.