Gobierno quería deportar a niña de 11 años sin su familia, pero un “error” la salva

La familia y defensores de Laura Maradiaga, una niña salvadoreña de 11 años que iba a ser deportada sola y sin su familia a El Salvador celebra la decisión de un juez de suspender su expulsión de EEUU.

Los defensores de la menor dicen que su moción para reabrir el caso de deportación de Laura fue concedido y su orden de deportación ha sido suspendida.

A la niña se le emitió una orden de expulsión luego de presuntamente faltar a una comparecencia ante el tribunal migratorio en marzo.

Sin embargo la abogada de la menor, Silvia Mintz, dijo a la agencia AP que todo se debió a un error de comunicación que llevó a la falta de comparecencia ante el tribunal por lo cual se emitio su deportación automática.

Laura, su hermana y su madre cruzaron la frontera en octubre pasado y solicitaron asilo, después de que tuvieran que huir de El Salvador luego que un pariente suyo testificó en contra de una pandilla local que los amenazó de muerte.

Una vez se supo de la inminente deportación de la menor la presión de su abogada, activistas y la congresista demócrata de Texas Sheila Jackson Lee, llevaron a que el juez reabriera el caso de Laura y ordenara una nueva audiencia para el 20 de mayo en Houston, según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

La decisión de deportar a la menor había provocado indignación e incluso provocó fuertes tweets del jefe de la policía de Houston, Art Acevedo.

Yep. The Nazi’s enforced their laws as well. You don’t separate children from their families! Ever! You’d have to kill me to take my child from me simply because I was trying to get them to a better place for a better tomorrow. I am glad to be on the right side of history.

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) April 12, 2019