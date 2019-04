Kendall Jenner envía una contundente indirecta a su novio

La modelo ha aprovechado su nuevo trabajo como imagen de Tiffany para mandar un mensaje

Aunque Kendall Jenner nunca ha sido tan dada a hablar de su vida personal como sus hermanas mayores, resulta evidente que su relación sentimental con el jugador de baloncesto Ben Simmons ha terminado de consolidarse después de más de un año de rumores en vista de que la modelo se ha dejado ver en varios de sus partidos animando como la que más y, en al menos una ocasión, acompañada de la madre de su chico.

La pregunta que se plantean ahora muchos es: ¿y el anillo para cuándo?, y lo más probable es que se queden sin respuesta hasta que ella decida anunciar oficialmente el compromiso, si es que llega a producirse.

Sin embargo, la maniquí acaba de realizar unas declaraciones que bien podrían interpretarse como una indirecta a su novio y de las que más le valdría tomar buena nota, ya que hacen referencia al anillo que le gustaría recibir cuando le planteen la gran pregunta.

“A ver, me encanta la idea de dejar que sea el hombre quien elija y que tenga que pensar cuál es el más bonito por sí mismo. Y me gusta que sea algo que haga pensando en mí, que le recuerde a mí. Me parece romántico. Pero al mismo tiempo también soy el tipo de chica que daría alguna pista, en plan: ‘Esto es lo que me gusta’“, ha confesado a la revista ELLE aprovechando que ahora acaba de convertirse en la nueva imagen de la marca de joyas Tiffany & Co.