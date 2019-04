Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Omara Portuondo, Bad Bunny, Mon Laferte y el Mariachi Divas, entre otros, conforman la oferta musical de la ciudad

Jueves 18

Espectáculo sobre hielo

Lightning McQueen, Mater y otros de los emblemáticos personajes de la serie de películas de Cars, protagonizan el nuevo show de Disney On Ice, Worlds of Enchantment, que se presenta de hoy al domingo en la Long Beach Arena (300 E. Ocean Blvd., Long Beach). Además, en el espectáculo de de hielo también participan The Little Mermaid y Buzz, Woody y Jessie, de la serie de cintas Toy Story. De “Frozen” estarán Anna y Elsa con sus amigos Olaf y Kristoff. Jueves y viernes 7:30 pm; sábado y domingo 11 am, 3 y 7 pm. Boletos $20 a $75. Informes (888) 929-7849 y disneyonice.com.

Luces en Hogwarts

El castillo de Hogwarts en Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) tiene un nuevo aspecto, pero solo por tiempo limitado. El parque temático presenta hasta el 28 de abril Dark Arts at Hogwarts, un show que consiste en la proyección de luces láser en la fachada de la emblemática atracción. El espectáculo de colores está acompañado de música y efectos especiales, y proyecta además criaturas oscuras y villanos de la famosa saga, entre ellos el hechicero Lord Voldemort. Confirmar horarios de los shows en la página oficial del parque. Incluido con el pago del boleto de entrada. Boletos $109 a $129. Informes universalstudioshollywood.com.

Rock alternativo

La cantante chilena radicada en México, Mon Laferte, viene pisando fuerte, y además recién desempacada del festival de Coachella, donde participó la semana pasada y a donde regresa este fin de semana para ofrecer el segundo de sus conciertos. En ese inter, ofrecerá una actuación en el sur de California, en el teatro Yost (307 N. Spurgeon St., Santa Ana), en donde interpretará temas de su más reciente material, “Norma”, que estrenó el año pasado. 8 pm. Boletos agotados. Informes (714) 942-6060 y theyosttheater.com.

Mariachi Divas

El Mariachi Divas de Cindy Shea ofrecerá un show en el Rubén Salazar Park (3648 Whittier Blvd., Los Angeles) como parte de la serie Parks After Dark. Se invita a los asistentes a llevar sillas para la playa y zapatos cómodos para bailar, porque este grupo tiene fama de poner mucho ritmo a sus conciertos. Después del show las chicas del mariachi estarán dispuestas a tomarse fotos con sus fans. 6:30 a 8:30 pm. Entrada libre. Información parks.lacounty.gov.

Viernes 19

Teatro con títeres

¿Alguna vez has visto a unos títeres impertinentes y a la vez simpáticos? Pues esta es la oportunidad de hacerlo con el show “Les Miz and Friends!”, que se presenta en el The Hudson Theaters (6539 Santa Monica Blvd., Los Angeles). En esta obra, un grupo de inquietas marionetas interrumpen sin piedad la producción de Le Misérables, un musical del que no tienen idea de qué se trata. Viernes 8 pm, sábado 3. y 8 pm. Hasta el 27 de abril. Boletos $32. Informes lesmizandfriends.com.

Fiesta en el Hammer

Cientos de estudiantes de colegios comunitarios del sur de California estarán reunidos en el museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) para participar en Arts Party: Wasteland, una velada que incluirá arte, música e ingreso después del horario regular a las galerías del museo. Entre los artistas que actúan están Dominc Fike, West1ne y Masakoi. Los talleres estarán dirigidos por los creadores Sara Chao, Saewon Oh, Beck+Col Stafford y Self-Help Graphics. Habrá lectura de poesía y bar abierto, helado y snacks a la venta. 7 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.

Música de Cuba

Esta se anuncia como la última gira de Omara Portuondo en Los Angeles por este año. Lo cierto es que la celebrada diva cubana de 89 años aún sigue ofreciendo conciertos alrededor del mundo. Y no solo eso, también sigue grabando discos como cuando fue redescubierta en 1999 en el filme “Buena Vista Social Club”. Estará en la ciudad para presentar en The Regent Theatre (448 S. Main St., Los Angeles) “Omara siempre”, su más reciente material, grabado en 2018, además de sus incontables éxitos. 8 pm. Boletos $32.50 por adelantado; $45 a $65 el día del show. Informes (323) 284-5727 y spacelandpresents.com.

Sábado

Música mexicana

La banda de música mexicana, Los Rieleros del Norte, estará este fin de semana en Los Angeles para ofrecer dos conciertos en el Florentine Gardens (12051 Garvey Ave., El Monte). Junto con ellos tocarán Conjunto Indikado, Fuerza Norteña y La Grande de Jerez. 8 pm. Boletos $50. Informes (323) 353-0674 y promocionesfreddy.com.

Domingo 22

Rap latino

La popularidad de Bad Bunny ha crecido como la espuma en los últimos meses, por lo que eso de ser proclamado el Rey del Trap no suena tan descabellado para sus fans. El intérprete puertorriqueño de música urbana sigue arrasando con su X 100pre Tour, con el que ha logrado llenar importantes teatros y arenas del país. Se presentará en el Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), donde interpretará canciones de su exitoso álbum “100pre”, que estrenó el año pasado. 8 pm. Boletos $59 a $179. Informes (213) 742-7340 y staplescenter.com.

Martes 23

Música de Perú

El grupo Inca ofrecerá un concierto en la Los Angeles Public Library de Chinatown (639 N. Hill St., Los Angeles), durante el cual interpretará música de Perú incluyendo los ritmos de los indígenas incas, de la costa hispánica y de las villas afroperuanas del sur de Lima. Se invita a las familias a participar y a llevar instrumentos autóctonos. 10 am. Entrada gratuita. Informes (213) 620-0925 y lapl.org/branches/chinatown.