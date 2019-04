Reconocen a Veracruz como “Estado Fallido”

Cientos de pobladores huyen de uno de los estados más violentos de México

MEXICO.- Los políticos lo niegan hasta el ultimo momento, incluso cuando son de oposición al gobierno en turno, pero los activistas sociales y empresarios gritan un desesperado S.0.S: Veracruz es un “Estado Fallido” al que hay que reconocer como tal para que se reconstruya desde cero.

“Es un estado fallido en materia de economía, en seguridad, en generación de empleo; es un estado reprobado “, advirtió Hilario Arenas, presidente del Observatorio y Contraloría Ciudadana.

El comentario explica más allá de la masacre del pasado fin de semana en Minatitlán, al norte del estado, donde murieron 14 personas, incluyendo un bebé, cuando sicarios dispararon contra la concurrencia en una fiesta presuntamente cuando no encontraron a quien perseguían.

La organización Found for Peace definió desde finales de la década pasada algunas características que presentan los Estados Fallidos: criminalización o pérdida de legitimidad de las autoridades, deterioro progresivo de los servicios públicos, suspensión o aplicación arbitraria del Estado de derecho y extensas violaciones de los derechos humanos.

Movimientos masivos de refugiados y desplazados internos, legado de grupos que buscan venganza o que se sienten perseguidos y declinación económica severa.

De cada una de estos rasgos ha dado cuenta Veracruz desde la época de los gobernadores priistas Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), Javier Duarte de Ochoa (2010-2016): ambos señalados por la justicia estadounidense por permitir las operaciones de los Zetas, pero continuó con el panista Miguel Ángel Yunes (2016-2018) y permanece con la llegada del morenista Cuitláhuac García el pasado 1 de diciembre y hasta la fecha que se registran 539 asesinatos.

Lucía de los Angeles, fundadora del Colectivo Solecito, un grupo de padres que por su cuenta han intentado localizar con vida y en fosas a sus hijos desparecidos, considera que el problema no es de partidos sino de un sistema que replican todos los gobernantes: la impunidad.

“Los delincuentes no tienen el mínimo temor de delinquir porque no les va a pasar nada y mientras no se combata esto no va a importar quién gobierne: llevamos años con lo mismo masacre tras masacre y ninguna sentencia”.

La certeza jurídica en Veracruz muestra rasgos de Estado Fallido también porque son los gobernadores quienes eligen a los notarios públicos y así seleccionan a amigos y conocidos. Durante el sexenio de Javier Duarte fue él mismo dio luz verde a 13 notarias que posteriormente aprobaron la creación de empresas fantasmas para desviar millones de pesos a su favor en lugar de mejorar la inseguridad.

Las consecuencias económicas las resumió así el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos: “Cientos de empresarios y personas han salido de Veracruz: esa es la realidad y no se puede tapar el sol con un dedo: se han tenido que ir a vivir a Cancún, a Puebla y a la Ciudad de México”.

Se van para huir de las masacres, los secuestros, las extorisiones, los desaparecidos y los muertos regados aquí y allá.

De los Angeles destacó que “se debe hacer lo que ninguno ha querido: atacar las finanzas de los criminales y evitar que el fiscal se siga eligiendo a modo político (a Jorge Winckler lo propuso el anterior gobernador y el congreso lo aprobó y al llegar el nuevo mandatario lo quiso quitar para poner uno suyo) cuando bien podría elegirse por voto de la población u otro esquema”.