Tiene gemelos y los llama como a sus otros dos hijos muertos

El duelo es un proceso que lleva tiempo y cada persona lidia con él de una forma diferente

Las gemelas Isla Camden y Eloise Maxwell Curry no tienen los nombres típicos de otras niñas recién nacidas. Fueron nombradas en honor a sus hermanos mayores, quienes murieron en un devastador accidente automovilístico unos meses antes de que nacieran.

“No son un reemplazo. Nadie los reemplazará jamás “, contó a Inside Edition la madre Trista Curry, originaria de Dakota del Norte. “Pero le he estado diciendo a la gente que el dolor es mucho amor y no tengo dónde guardarlo. Tenía todo este amor para dar y ningún lugar para ponerlo, y ahora puedo amar a todos estos bebés “, añadió la afectada madre.

La Pascua pasada, Curry y sus tres hijos, Camden de 9 años, Avalon de 3 años y Maxwell de 19 meses regresaban a Fargo después de visitar a su abuela en Stephen, Minnesota. Según contó, era un viaje que hacían varias veces al año. Sin embargo esa última vez fue distinta y muy trágica para toda la familia

Su auto chocó con un camión semi-remolque.

“Recuerdo que grité pidiendo ayuda, grité para que la gente intentara llegar a los niños”, explicó Curry. “Mi hija Avalon estaba gimiendo. Recuerdo que grité para que se llevaran a mis hijos y los salvaran. Se inclinaron hacia la ventana y me dijeron: “Lo siento, pero los niños se han ido”.

Avalon se salvó del accidente con un cráneo fracturado, una hemorragia cerebral y fracturas faciales. Curry tenía un brazo roto, costillas fracturadas y un hígado lacerado, entre otras lesiones. Terminó pasando las siguientes dos semanas en el hospital.

“Recuerdo que cuando llegué a casa y vi las cosas de los niños me hundí. El libro de mi hijo todavía estaba volteado desde donde lo estaba leyendo por última vez. Ver sus cosas y que no estuviera allí, eso es lo que más me impactó “, recuerda la madre.

Apenas tres meses después, cuando aún estaba aceptando la pérdida de sus dos hijos, Curry descubrió que estaba embarazada otra vez, esta vez con gemelos.

Explicó que al principio se sintió triste, confundida y enojada cuando supo que estaba embarazada. “Me tomó mucho tiempo aceptarlo. Cuanto más tiempo pasaba más enojada me sentía. No entendía por qué tenía más hijos, solo quería que volvieran sus niños, no que llegaran unos nuevos, según ella misma contó al mencionado medio.

Pero poco a poco, y con el apoyo de su hija mayor, llegó a un acuerdo consigo misma y aceptó su embarazo. Se enamoró de las gemelas en el momento en que nacieron.

“Eloise es más particular sobre cómo se sienta y lo que está haciendo, e Isla está muy tranquila”, explicó Curry. “No puedo esperar para contarles a las niñas sobre sus hermanos”.

Una historia trágica que sigue con un nuevo capítulo feliz.