Univision despide a productora de noticias DACA cuando expira su permiso de trabajo

Estefany Méndez hizo su solicitud de renovación a tiempo, pero como no le llegó el permiso, la empresa la dio de baja

Estefany Méndez, productora de noticias para la estación de Univision en San José, California se quedó sin empleo de la noche a la mañana, luego de que la corporación televisiva la despidió, debido a que su permiso de trabajo se le venció el 16 de marzo.

“Fue como una cachetada que la estación de televisión con la que yo crecí, me hiciera sentir como una criminal y me recordaran que era una indocumentada. Entiendo que ellos tienen que respetar las leyes de migración, pero siento que los jefes pudieron hacer más por mi”, dice Estefany de 30 años de edad, quien llegó a los 12 años a los Estados Unidos.

“Es increíble que yo estaba viviendo mi propio calvario en una empresa que dice abogar por nuestra comunidad”, expresa.

Estefany estudió periodismo en la Universidad Brigham en el estado de Idaho. Al poco tiempo de graduarse, el presidente Obama anunció la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Para entonces, la joven soñadora se volvió activista en el área de la Bahía de San Francisco.

Después de una marcha de Sacramento a Bakersfield para pedir a los congresistas, que se abriera un camino a la ciudadanía para los DACA, fue invitada al segmento Conexión California de Univision 19 en Sacramento para hablar de esa caminata.

“Después de escucharme, me invitaron a ser parte del equipo de Univision 19”, cuenta.

“Entré como productora y editora del show Despierta Sacramento. Estuve tres años y medio y me gané varios premios Emmy”, recuerda. Fue en la fiesta de entrega de esos premios a la televisión, que se encontró con María Leticia Gómez, conductora de los noticieros de Univisión 14 en San Francisco. “Ella se convirtió en mi mentora. Me dijo que sentía que yo estaba lista para ir a trabajar al área de la Bahía y había una vacante”.

Le tomó la palabra y en 2017 fue contratada por el canal 14 de Univision. “Empecé en la mesa de redacción. Era redactora y productora sustituta. Producía los noticieros del fin de semana. Durante la semana, el noticiero de las 11, y finalmente el noticiero de las seis de la tarde”, narra.

Mientras tanto, cada dos años renovaba su DACA que le otorga un permiso de trabajo, y se mantenía al tanto de la disputa legal en torno al programa creado a partir de que Trump lo canceló en 2017.

Todo marchaba sobre hojuelas con su prometedora carrera en Univision, hasta que comenzó a acercarse la fecha cuando su permiso de trabajo de DACA amenazaba con expirar.

“Yo hice la solicitud de renovación cuatro meses antes. Y estaba tranquila porque cuando estuve en Univision Sacramento, hubo un retraso de dos semanas para que me llegara mi permiso de trabajo renovado y no hubo ningún problema”, dice.

Pero en Univision San José, las cosas fueron distintas. “En Recursos Humanos me dijeron, si no te llega en 30 días tu renovación, se te va a quitar de la nómina, los beneficios y vas a perder tu posición”.

Desesperada llamó por teléfono a Miami, donde se encuentran las oficinas centrales de Univision y donde le reiteraron que, si se le daba de baja, no le podían guardar su posición como productora de noticias.

“Yo no podía creer lo que estaba pasando, Univision hizo una campaña diciendo ‘apoyamos a los soñadores’, y ofreciendo ayuda y guía para renovar el DACA”.

Estefany se comunicó con organizaciones como Immigrants Raising, el Centro Legal La Raza y Caridades Católicas, quienes se quedaron en shock al enterarse de lo que le pasaba. “Tu historia podría estar en sus noticieros, me dijeron”. Pero también le aconsejaron pedir por escrito las políticas que impedían devolverle su posición una vez que recibiera su permiso de trabajo DACA. “Son nuevas. Aún no las tenemos por escrito, me respondieron”.

Su último día de trabajo iba a ser el sábado 16 de marzo, pero el viernes 15 de marzo la llamaron a la oficina de Recursos Humanos. “Me informaron que era mi último día con ellos. Se te va a enviar tu cheque con tu último sueldo y tus vacaciones. No te prometemos mantener tu trabajo, pero puedes volver a aplicar cuando tengas tu permiso de trabajo. Por favor entrega cualquier artículo propiedad de Univision”.

La joven dreamer se aguantó las lágrimas, pero las dos horas que le llevaba manejar de San José a Pittsburg, un suburbio industrial en el condado de Contra Costa donde vive con sus padres, la pasó llorando, sintiendo que no merecía el trato dado cuando siempre dio lo mejor de sí en su trabajo.

“Me siento muy desilusionada de Univision porque yo tenía mucha confianza en ellos. Tengo mucho sentimiento contra una compañía que dice defender a los inmigrantes, pero que no tiene ningún tacto ni flexibilidad para tratar a sus trabajadores que son inmigrantes y soñadores”, dice.

Irma Pérez, abogada de migración en Los Ángeles, sostiene que el tiempo de espera para renovar DACA es muy variado. “Algunas renovaciones las aprueban en un mes, otras en tres meses y me ha tocado ver demoras hasta seis meses. El problema es que no hay una manera de ver el estatus en que se encuentran en el sistema de migración”, indica.

Menciona que las empresas dan de baja a sus empleados DACA cuando sus permisos de trabajo expiran porque no se quieren exponerse a multas si les cae una auditoria de ICE. “Claro hay empresas que no les importa y están dispuesta a tomar el riesgo cuando tienen un talento que quieren conservar”, enfatiza.

La Opinión está en espera de un comentario de Univision sobre el caso de Estefany Méndez.