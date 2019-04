VÍDEO: Chofer de Amazon hace de sus necesidades enfrente de una casa

Para tranquilidad de la gente, Amazon ha dado a conocer que esta mujer ya no trabaja con ellos

En esta casa recibieron más de lo que esperaban de la chica que hace las entregas de Amazon, luego de que ésta decidiera ponerse en cuclillas para hacer de sus necesidades en plena calle.

Para mala suerte de la trabajadora, la acción quedó registrada en una cámara de seguridad que tenía la casa, y en donde se puede ver claramente cómo hace la entrega, camina hasta su camioneta, se baja los pantalones y procede a liberar las aguas.

Además de esta desagradable acción, el vídeo también muestra cómo la chofer avienta el paquete en la puerta de la casa de una forma algo agresiva y sin cuidado. Después de esto, ella procede a tomar una foto del paquete y regresa a su camioneta.

Hasta este momento, la mayoría piensa que no puede pasar nada más, pero es entonces cuando la mujer lleva a cabo el acto de utilizar la calle como baño público.

Después de liberar sus intestinos, la mujer se sube los pantalones y vuelve a su vehículo luciendo de lo más despreocupada.

A continuación, te compartimos el vídeo del bizarro momento:

Por supuesto, un mensaje de Amazon no se hizo esperar, y un portavoz de la empresa dijo: “Esto no refleja los altos estándares que tenemos para los proveedores de servicios de entrega. Este individuo ya no está entregando paquetes para Amazon y estamos en comunicación directa con el cliente”.

