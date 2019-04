Beisbol, goles y burbujas: lo que viene en la Bahía

Martes 7 de mayo

Rojos de Cincinnati visitan a Atléticos de Oakland

Los Rojos de Cincinnati han caído en un bache ya desde hace varios años del que no han podido salir. En esta década alcanzaron la postemporada en 2010, 2012 y 2013 y desde ahí no se les ha visto en las series de campeonato. Hay talento en el equipo, que cuenta con jugadores como Joey Votto y ahora con el recién llegado de los Dodgers Yasiel Puig, pero eso no ha sido suficiente para convertirlos en un equipo competitivo. El año pasado cerraron con 67 ganados y 95 perdidos. Los Atléticos no cerraron tan mal, considerando el cuadro de jugadores y las lesiones que aquejaron a los elefantes blancos, así que deben llevarse al menos dos de esta serie de tres juegos. Cincinnati Red vs Oakland Athletics, comenzando el martes 7 de mayo a las 7:07 pm, continuando el miércoles 8 a la misma hora y cerrando el jueves 9 a las 12:37 pm. Curiosamente, después de los juegos contra Oakland, los Reds enfrentan a San Francisco en Oracle Park. Boletos y más detalles en las taquillas del Coliseum y en mlb.com/athletics.

Domingo 12 de mayo

El equipo nacional femenil de soccer enfrenta a su similar de Sudáfrica

Las jóvenes norteamericanas están en camino de refrendar su título 2015 en Francia 2019. Antes de partir al viejo continente tienen que cumplir con una gira nacional que incluye el Área de la Bahía. Aquí se enfrentarán al representativo de Sudáfrica, que se ubica en la posición número 49 de la tabla general de equipos femeniles de la FIFA y que por primera vez desde su creación en los años 90 califica para disputar un Mundial. Antes de partir a Francia tendrán un último juego contra México que, por si quieren saber, se ubica en el número 26 de la clasificación FIFA. Sudáfrica vs Estados Unidos, este domingo 12 de mayo a la 1:30 pm. Los boletos sólo estarán a la venta en Levi’s Stadium hasta el día del evento, pero puedes comprar tus entradas con anticipación en ticketmaster.com.

Sábado 18 de mayo

La carrera de las burbujas en San José

Siguiendo la onda de las carreras divertidas y diferentes (como aquéllas donde te pintan de colores o en la que brillas de color neón en la tarde) llega la Bubble Run o carrera de las burbujas, 5 kilómetros para correr, caminar o bailar mientras eres bañado cada tantas estaciones en inofensivas burbujas de colores. Ya sea que vayas con tus amigos o con tu familia, puedes competir a lo largo de la carrera o simplemente divertirte haciendo el recorrido a tu manera. Puedes llevar niños y carriolas. Al final del recorrido habrá una gran fiesta, música, comida y más espuma y burbujas. La Bubble Run será este sábado 18 de mayo desde tempranito en los terrenos de la feria del condado de Santa Clara (Santa Clara County Fairgrounds, 344 Tully Rd., San José, CA 95111). Apúrate a inscribirte visitando bubblerun.com/upcoming-locations/san-jose-2019.