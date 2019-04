Cómo prevenir el robo de identidad

¿Recibiste una cuenta médica por un servicio que no obtuviste? ¿Te llegan cuentas de tarjetas que nunca utilizaste?

Lamentablemente, los fraudes y robos de identidad son más comunes de lo que la gente cree. Según un reporte de 2018, de la agencia Javelin Strategy & Research, el año pasado, 16.7 millones de estadounidenses fueron víctimas de robo de identidad.

Y si bien no siempre es posible evitar el fraude, siempre es posible ser más vigilantes de los récords financieros, para estar al tanto de transacciones sospechosas.

A continuación, compartimos algunas medidas que pueden ayudar a evitar el robo de identidad.

Tu información al alcance de todos

En la actualidad, el teléfono celular es una extensión de nuestras vidas. Por cuestiones de comodidad y accesibilidad, guardamos toda nuestra información, desde contraseñas, a cuentas de banco, a correos personales, en estos pequeños aparatitos que pueden perderse y caer en las manos de cualquiera. Una manera de prevenir el robo de identidad es evitando guardar información personal e importante en teléfonos, laptop y computadoras. Puede ser más trabajo tener que tipear cada vez tus contraseñas y otra información financiera, pero de este modo, evitaras que hackers y ladrones consigan tu información.

Otra manera de evitar robos de identidad es controlando la manera de comprar en la internet. Por ejemplo, antes de compartir información, asegúrate de que el enlace comienza con “https://” en lugar de solo “http://” . Cuando le haces click al prefijo, deberías obtener la información de seguridad del sitio donde estás comprando. Generalmente hay una imagen de un candadito o un botón verde en la barra de la dirección electrónica.

También debes evitar hacer compras online cuando estás usando un Wi-Fi público, como los que ofrecen en restaurantes o bibliotecas. Las redes públicas nunca son seguras.

Si bien no existen garantías en ninguna compañía, algunas empresas tienen mejor reputación y trayectoria que otras. Trata de evitar comprar en compañías desconocidas.

Otra buena idea es utilizar tarjetas descartables para las compras online, en lugar de la tarjeta de débito o crédito asociada con tu cuenta de banco. Expertos aconsejan utilizar tarjetas de crédito en lugar de tarjetas de débito, para las compras, porque las primeras tienen mayores protecciones en contra de fraude. Otros recursos No lleves tu tarjeta de Seguro Social (Social Security, SSN) en tu bolsa, o en tu billetera. No compartas el número de SSN, a menos que sea absolutamente necesario. No compartas información personal (fecha de nacimiento, cuenta de banco), simplemente porque alguien te lo pide. Recoge tu correo diariamente y si vas a estar fuera del hogar por un tiempo, pide que te retengan el correo por esos días. Revisa tu reporte de crédito una vez por año. Para ordenar una copia gratis del reporte, puedes pedirlo a Annualcreditreport.com. Para reportar un robo de identidad a la Comisión Federal de Comercio (FTC) puedes visitar IdentityTheft.gov, o llamar al 1-877-438-4338

