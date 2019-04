Joe Biden se lanza a la carrera presidencial

... y más noticias en El Mundo en 2 minutos

La Calle TV te resume a diario en video las noticias del día en dos minutos:

Estados Unidos

Joe Biden anunció su precandidatura para la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020. El ex vicepresidente durante la gestión de Barack Obama participará en las internas del partido demócrata en un intento por competir luego contra el actual mandatario republicano, Donald Trump.

México

La mexicana Daniela Soto-Innes fue nombrada mejor cocinera del mundo según la prestigiosa revista ‘Restaurant’. La chef del neoyorquino Cosme se convirtió a sus 28 años en la ganadora más joven del galardón en sus hasta ahora cuatro ediciones.

Rusia

Kim Jong-un y Putin se reunieron en Rusia y aseguraron que las conversaciones contribuirán al proceso de desnuclearización. El mandatario ruso expresó su confianza en que el encuentro con el líder norcoreano permita un acuerdo pacífico al problema nuclear en la península coreana.

Perú

El ex director de Odebrecht en Perú confirmó que financió las campañas de cuatro ex presidentes y de Keiko Fujimori. Los testimonios de Jorge Barata forman parte de un acuerdo de cooperación con la fiscalía peruana, según el cual Lima no lo perseguirá en tribunales a cambio de delatar a los funcionarios peruanos corruptos.

Deportes

LeBron James negó que su relación con los Lakers esté dañada. Tras las afirmaciones de algunos medios, la estrella de la NBA desmintió a través de un vídeo publicado en Instagram, que su relación con la entidad angelina y sus rectores sea mala.

Entretenimiento

Los Premios Billboard de la Música Latina se celebrarán este jueves en el Mandalay Bay de Las Vegas. El puertorriqueño Ozuna lidera las nominaciones con un total de 23. J Balvin y Nicky Jam le siguen con 13. La gala homenajeará al cantautor dominicano Juan Luis Guerra, quien recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística.