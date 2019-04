‘Parece salchicha’: Las críticas contra Chiquis Rivera por sus labios carnosos en Instagram

La hija de Jenni Rivera sigue causando polémica por su imagen

Chiquis Rivera es una de las artistas más polémicas del medio del espectáculo y fotos recientes que ha publicado en Instagram han tenido un impacto negativo. La intérprete de “Entre Botellas” ha sido fuertemente atacada por su apariencia física, especialmente sus labios.

La famosa se ha mostrado con unos labios más carnosos de lo normal y muchos lo atribuyen a que se realizó una cirugía o se está inyectando algo para que luzcan más voluptuosos. Las opiniones sobre la cara de Chiquis se han dividido ya que mientras unos la atacan los fans de verdad salen a su defensa como buenos admiradores que son.

“Yo siempre he admirado la belleza de Chiquis, pero la verdad esos labios tan gruesos se le ven feos ademas que le desfiguran la cara. No salgan por ahí a decirme groserías, que ni me importa”, expresó una fan.

“Un rostro entre más fino, o sea boca chiquita ojos grandes, ceja gruesa, enamoran. Te estás haciendo tus facciones muy toscas”, otro admirador agregó.

“Le picó una abeja en los labios”, observó un seguidor. “Te pasaste de botox”, criticó otro usuario. “Parece salchicha su boca”, agregó otro de sus detractores.

“Chiquis, Dios te bendiga. Tú eres bella natural, no te hagas más nada, te seguimos por como eres natural”, fue otros de los comentarios.

Ante los comentarios agresivos, algunos de sus fans salieron en su defensa.

“¿Por qué les interesa que es lo que se hace en la cara o cuerpo? Si se quiere hacer 10 cirugías o nada es tu dinero y su cuerpo. Si not e gusta, entonces porque estás en su página?”, defendió a la famosa un seguidor.

Y los comentarios positivos también abundaron.

“Siempre bonita, ya quisiera yo tener esos labios. Qué envidia”, comentó un admirador. “Ese color se te ve bonito”, agregó otro fan.