Surge en el mercado una herramienta para mejorar su puntaje de crédito

Experian Boost le permite, gratis, incrementar su crédito y mejorar sus opciones financieras casi instantáneamente

Un estudio realizado por la Alianza de Constructores de Crédito encontró que la gente que tiene mal crédito (680 o menos) pudiera terminar pagando hasta 200 mil dólares de más a lo largo de su vida en puros cargos y altos intereses; además, no gozan de algunas ofertas o créditos que les permitirían avanzar en sus objetivos personales, es por eso que la compañía de crédito Experian, diseñó la herramienta Experian Boost donde las personas pueden incrementar su puntaje crediticio y así incrementar las posibilidades de ahorrarse dinero y obtener créditos.

Sandra Bernardo, vocera de la empresa, indicó que el crédito es uno de los aspectos más importantes de las personas que viven en Estados Unidos porque es en base éste, que los prestamistas evalúan a los clientes.

“Una buena calificación de crédito suele ser la puerta de acceso para obtener mejores oportunidades financieras”, dijo Bernardo. “Desafortunadamente, en la actualidad más de 100 millones de estadounidenses no tienen acceso a créditos ya sea porque sus calificaciones de crédito son demasiado bajas o porque no tienen suficiente historial de crédito”.

Bernardo enfatizó que no necesariamente la gente que no tiene un buen crédito -780 o más- quiere decir que sean irresponsables o de no confiar; simplemente que en ocasiones puede tomar mucho tiempo incrementar el puntaje, pero lo más lamentable es que no se están aprovechando esos pagos de servicios públicos que se hacen mensualmente y que pudiera ayudarlos a millones de personas.

La vocera expresó que, con el pago del teléfono, el agua, el gas, el cable o todos esos servicios que la mayoría de la gente paga mensualmente, se pudiera incrementar el crédito hasta en 10 puntos y en forma automática.

Bernardo enfatizó que los jóvenes generalmente se ven afectados por no tener suficiente crédito, pero hasta el momento un gran número de ellos no aprovechan los pagos que ya hacen a su celular, la internet o cualquier otro servicio que utilizan en su vida diaria. Recordó que estos pasos pudieran parecer insignificantes, pero en muchos casos, son la diferencia entre obtener un préstamo o no, y así poder alcanzar sus objetivos personales a corto o largo plazo.

De acuerdo al estudio, 164 millones de estadounidenses en la nación tienen un crédito insuficiente o no tiene historial de crédito; más del 56% de los clientes tiene bajo su puntaje –de 500 a 649-, y el promedio de los jóvenes milenios en el 2013 tenía un puntaje de 628 puntos.

“Experian Boost es una herramienta que ofrece una influencia directa en el crédito y permite agregar historiales de pago de servicios públicos, algo que no se había visto antes”, expresó Bernardo, quien agregó que generalmente las empresas de crédito solo toman en cuenta los préstamos de auto, de casa y las tarjetas de crédito, pero ahora con la nueva herramienta, las cosas podrían mejorar para mucha gente.

Bernardo indicó que lo único que la gente tiene que hacer es visitar el sitio web de Experian.com, registrarse, sin costo alguno, y agregar sus cuentas con las que pagan los servicios públicos –importante hacer los pagos con una cuenta de cheques o ahorros- y dar permiso a la compañía para poder ver su historial de pago.

En cuanto a seguridad, la vocera dijo que la gente no debe de preocuparse ya que la empresa maneja las más altas medidas de seguridad y algo importante, si las personas ya no quieren seguir en el programa, solo tienen que cancelar el proceso.

Para más información puede visitar Experian.com, la empresa tiene un sitio en español donde le explica el proceso paso a paso.