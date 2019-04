Vaticinan récord de participación de votantes jóvenes en marzo 2020

Alex Padilla, Secretario de Estado de California, visitó la escuela Montebello H.S. e instó a los estudiantes a estar listos para votar el próximo año.

Con el entusiasmo propio de la juventud, decenas de estudiantes de 16 a 18 años de la secundaria Montebello High School cumplieron con el deber cívico de pre-registración para ir a las urnas en la elección primaria de marzo 2020 y ser parte del cambio que ellos mismos desean ver en el momento de la historia que les ha tocado vivir.

Es el caso de los amigos Yajaira Chávez, Andrés Navarro y de Víctor Acevedo.

“Yo quisiera que los jóvenes tengan acceso gratuito al colegio y a la educación superior”, declaro Yajaira (18 años).

“Yo votaría para que hubiera más apoyo a los inmigrantes”, apuntó Andrés Navarro (17 años).

“Yo quiero tener una voz en mi comunidad y hacer lo mejor por las minorías”, estableció Víctor Acevedo (17 años).

Alentados por el testimonio del Secretario de Estado de California, Alex Padilla, los jóvenes no solamente discutieron la importancia de que sus voces sean escuchadas, sino que están conscientes que no se pueden quejar de que las cosas no cambien si no acuden a las urnas a cumplir con el privilegio del voto.

“A mi generación le correspondió despertar en 1994”, dijo Padilla a La Opinión. “A esta generación le tocó en 2016 cuando votaron en cifras récord en 2016 desde la elección de Donald Trump”.

Padilla se refería a los ataques contra los inmigrantes bajo la Proposición 187 del exgobernador republicano, Pete Wilson, quien buscaba negar todo tipo de servicios sociales, médicos y educación pública a los inmigrantes indocumentados. Aunque la propuesta fue aprobada por los electores, tras una serie de demandas fue declarada inconstitucional.

De acuerdo a activistas y líderes latinos, una situación similar se experimenta en la actualidad en todo el país, pero en esta ocasión bajo la administración Trump, con su retórica catalogada por muchos de odio y racismo en contra de los inmigrantes, particularmente los latinos.

“Mis padres solamente eran residentes permanentes, y en casa la voz de defensa de ellos éramos mis dos hermanos y yo, que nacimos en Estados Unidos”, dijo Alex Padilla, quien alabó que “el conocimiento y la sabiduría” de los jóvenes de hoy se encuentra a un nivel que no se había visto desde 1994.

“Esa es la razón por la cual les pedimos que salgan a votar en números récord como lo hicieron en 2018”, subrayó el funcionario estatal.

Por su parte, el doctor Anthony J. Martínez, superintendente escolar de del Distrito Escolar Unificado de Montebello, declaró que la asamblea juvenil ha sido importante por el hecho de fomentar el civismo entre los estudiantes.

“Para cambiar la calidad de vida que quieren y los servicios que se les brindan, es necesario que participen en el proceso electoral”, afirmó. “Hoy se ha sembrado la semilla del civismo en ellos”.

Participación que sorprendió

De acuerdo con el Secretario de Estado de California, en las elecciones generales de 2018, California registró la mayor tasa de participación elegible en una elección general de mitad de período desde 1982.

En el 2018, la tasa de participación oficial del estado -50.5% -, fue la misma que la tasa de participación en las elecciones generales de 1982. Se emitieron un récord de 12.8 millones de votos de un total de 19,7 millones de californianos registrados para votar en una elección no presidencial.

En las elecciones generales de 2018, donde fue electo el gobernador Gavin Newsom, los votantes jóvenes experimentaron un aumento significativo en la participación de votantes elegibles, en comparación con las elecciones generales de mitad de período en 2014.

La participación de jóvenes elegibles fue del 27.5%, en comparación con la participación de 8.2% en 2014.

Según los cálculos del Programa de Compromiso Cívico de California (CCEP), de la Escuela de Políticas Públicas Sol Price de USC, la diferencia en la tasa de participación elegible entre los jóvenes y la población total se mantuvo en 22 puntos porcentuales en 2018, en comparación con 2014.

“Muchos [estudiantes] reconocen que es importante registrarse para votar, aunque no todos lo entienden”, dijo Hellen Meltzer, directora de la secundaria Montebello High School. “Algunos le tienen miedo al proceso”.

Votará en defensa de sus padres

Jennifer Gómez, quien a sus 16 años de edad, no solamente se registró con anticipación para tener la oportunidad de votar en dos años, sino que también sabe que quiere estudiar una carrera universitaria en psicología.

La motivación de Jennifer son sus padres, Oswaldo Gómez, de Jalisco, y su madre, Luz Ruiz, de Colima, quienes no tienen la oportunidad de sufragar por su condición de indocumentados.

“Si yo quiero un cambio en las leyes de inmigración, yo quiero ser la voz de mi familia”, dijo con plena entereza la chica. “Claro que voy a ir a votar y a expresar mi voz en las elecciones”.

Durante la asamblea de estudiantes en el gimnasio de la secundaria, Stephanie Campos, integrante de la organización Power California no se dio abasto para atender a decenas de jóvenes que se inscribieron.

“Nuestra misión es registrar a unos 5,000 nuevos votantes de aquí al mes de junio”, dijo Campos a La Opinión. “Hasta ahora hemos cubierto 20 escuelas en el condado de Los Ángeles y ya llevamos apuntados a unos 1,000”.

De acuerdo con una encuesta de la Escuela de Harvard Kennedy entre los votantes elegibles de 18 a 29 años de edad, el 40 por ciento informó que “definitivamente votó” en las elecciones de medio término, en noviembre de 2018.

De hecho, en California, fue alta la participación de votantes jóvenes ya que más de 200,000 de 16 y 17 años de edad se habían preinscrito en 2016 y 2017.

“La participación de los jóvenes votantes latinos será mayor en 2020 que en 2018 porque se trata de una elección presidencial”, dijo a La Opinión, la doctora Mindy Romero, fundadora y directora del Proyecto de Compromiso Cívico de California (CCEP).

La experta consideró que la dura retórica de la Administración Trump contra los inmigrantes desempeñará un papel en la toma de decisiones de los jóvenes votantes.

“Sí, creo que Trump y sus políticas antiinmigrantes volverán a ser un factor importante para que los jóvenes voten. También creo que se requerirá mucha movilización y divulgación a los jóvenes latinos para ayudarlos a registrarse y participar. [El nombre de] Trump a la larga no será suficiente”.

Preparados para los cambios

“Con mi voto, me gustaría cambiar muchas cosas en favor de la gente”, dijo Sharlize Pettite, presidente de la Asociación de Estudiantes de la secundaria Montebello High School. “Y lo que cambiaría son las leyes de inmigración”.

Así como Sharlize, los estudiantes de esta escuela están listos para hacer el cambio en la sociedad que les ha tocado vivir, y de acuerdo a lo observado, la gran mayoría de quienes se registraron para votar en el futuro se identifican como votantes independientes.

“Si le preguntas a la gente alrededor del mundo porque parece estar infeliz, y tuvieras una razón para cambiarlo, la respuesta podría estar en nuestro poder de voto”, considero Benjamín Miramontes. “En Estados Unidos tenemos el derecho al voto; eso significa una voz cuando elegimos a los representantes en el gobierno y cuando las iniciativas pasan”.

En el 2018, Padilla lanzó un portal de participación cívica –highschool.sos.ca.gov- donde los estudiantes pueden preregistrarse para votar, aprender cómo ser un trabajador en las casillas de votación y cómo organizar un evento de registración de votantes en sus escuelas durante la Semana de la Educación del Voto, en los meses de abril y septiembre.